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5 coisas que vão marcar o dia

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Dados do INE, audição ao ministro Joaquim Miranda Sarmento, eleição na Nova e debate do “Defender Portugal” marcam a agenda desta quarta-feira.

Da divulgação de novos dados sobre salários, inflação e custo do trabalho à audição de Joaquim Miranda Sarmento no Parlamento, esta quarta-feira fica ainda marcada pela eleição do novo reitor da Universidade Nova de Lisboa, pelas tomadas de posse na CCP e na AICCOPN e pelo debate sobre o programa “Defender Portugal”.

INE publica custo do trabalho

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quarta-feira o índice de custo do trabalho e as estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho referentes ao primeiro trimestre do ano. O gabinete de estatística publica ainda o índice de preços no consumidor relativo a abril e os índices de produção, emprego e remunerações na construção referentes a março.

Tomada de posse dos órgãos sociais da CCP e AICCOPN

Os novos órgãos sociais da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) tomam posse para o quadriénio 2026-2029, numa cerimónia que contará com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro. Também esta quarta-feira tomam posse os novos órgãos sociais da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Miranda Sarmento ouvido sobre a despesa líquida

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, é ouvido no Parlamento no âmbito de um requerimento apresentado pelo PS sobre a evolução da despesa líquida primária e o cumprimento da trajetória acordada com as instituições europeias.

Nova tentativa para eleger o reitor da Universidade Nova

A Universidade Nova de Lisboa volta a tentar eleger o novo reitor, num processo marcado por impasses e ações judiciais. Esta é a terceira tentativa de eleição, depois de as reuniões de 24 e 30 de abril terem falhado por falta de quórum do Conselho Geral.

Parlamento debate programa “Defender Portugal”

O Parlamento debate esta quarta-feira o projeto PSD/CDS-PP que recomenda ao Governo a criação do programa “Defender Portugal”, um modelo de voluntariado “cívico-militar” destinado a atrair jovens para as Forças Armadas. A proposta prevê uma retribuição única de 439 euros e a possibilidade de obter gratuitamente a carta de condução.

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