À terceira foi de vez. Paulo Pereira eleito reitor da Nova de Lisboa “com votação reforçada”

O conselho geral da Universidade Nova de Lisboa elegeu Paulo Pereira como reitor para o mandato 2026-2030. O investigador já tinha sido escolhido no verão do ano passado, mas o Tribunal ditou uma repetição do ato eleitoral. Depois de duas tentativas sem sucesso (que falharam por não haver quórum no conselho geral), esta quarta-feira foi, por fim, possível fazer a eleição.

“O conselho geral da Universidade Nova de Lisboa elegeu esta quarta-feira, 13 de maio, Paulo Pereira como reitor da Nova para o mandato 2026-2030, reforçando o apoio obtido no processo eleitoral anterior, com um total de 15 votos“, anunciou a instituição, num comunicado partilhado esta manhã.

A eleição do reitor da Universidade Nova de Lisboa aconteceu, inicialmente, em setembro do ano passado, tendo Paulo Pereira conquistado, nessa altura, 14 dos 27 votos do conselho geral, daí que se fale agora num reforço da votação.

Porém, conforme o ECO noticiou, o Tribunal Administrativo decidiu, entretanto, que a candidatura do professor Pedro Maló deveria ser admitida, mesmo não sendo catedrático nem investigador coordenador como é exigido nos estatutos, obrigando a instituição a repetir “todos os atos do procedimento eleitoral”.

A repetição do ato eleitoral foi marcada, inicialmente, para 24 de abril, mas acabou por não acontecer por falta de quórum e foi reagendada para 30 de abril. Voltou, porém, a ser travada pelo mesmo motivo. Já esta quarta-feira foi possível realizar a eleição, tendo Paulo Pereira sido confirmado no cargo de reitor da Nova de Lisboa.

“Recebo este resultado com sentido de responsabilidade e gratidão pela confiança renovada da comunidade académica. O facto de ter sido registado um aumento do apoio face ao processo anterior reforça o compromisso de continuarmos a trabalhar com estabilidade, proximidade e ambição para o futuro da universidade”, salienta o investigador que foi agora eleito.

Numa nota partilhada esta manhã, Paulo Pereira faz ainda questão de deixar uma “mensagem de tranquilidade à comunidade académica“. “A Nova continua a funcionar com estabilidade, normalidade e pleno compromisso com a sua missão de ensino, investigação e serviço à sociedade. Tenho total confiança na maturidade institucional da nossa universidade e na capacidade coletiva para ultrapassar este momento com serenidade, responsabilidade e respeito pelas instituições“, afirma.

“Queremos que a Nova seja uma universidade de liberdade, de pensamento crítico e de pluralidade. E é precisamente essa cultura democrática que importa preservar e reforçar neste momento”, declara ainda o reitor.

Investigador coordenador na NOVA Medical School, onde liderou um grupo de investigação dedicado ao estudo de doenças degenerativas da retina, Paulo Pereira foi vice-presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2012-2015) e diretor do Centro de Oftalmologia e Ciências da Visão da Universidade de Coimbra.

Coordenou também a unidade iNOVA4Health, focada em investigação biomédica. “No ensino, fundou e coordena o mestrado internacional NBR – NOVA Biomedical Research, distinguido pelo seu modelo pedagógico, participou na criação de programas doutorais e é regente de várias unidades curriculares“, explica a universidade em comunicado.

(Notícia atualizada às 12h49)