Abreu Advogados e CLT estabelecem parceria
A CLT, um escritório sediado em Guimarães, e a Abreu Advogados estabeleceram uma parceria com o objetivo de garantir uma maior ligação entre os escritórios.
A Abreu Advogados estabeleceu uma parceria com a CLT, um escritório sediado em Guimarães. Segundo a firma liderada por Inês Sequeira Mendes, este é “mais um passo” na estratégia do escritório em criar uma rede nacional e garantir uma maior proximidade com o tecido empresarial e clientes privados.
“Esta parceria tem como objetivo garantir uma maior ligação entre os escritórios, permitindo aos clientes e potenciais clientes de ambas as sociedades aceder mutuamente a serviços especializados e ter um apoio consolidado nos seus processos, bem como assegurar uma representação local mais próxima, eficiente e com custos ajustados”, refere a firma em comunicado.
Para a managing partner Inês Sequeira Mendes, esta parceria é um passo “importante” e permite aos clientes da região Norte beneficiarem de “serviços especializados a nível nacional e internacional, preparando-os para os desafios do futuro e respondendo às suas preocupações, através de uma equipa global e multidisciplinar”.
Já para André Coelho Lima, managing partner da CLT, esta parceria representa uma aposta “forte” no crescimento da firma, “abrindo possibilidades e horizontes para um projeto societário até aqui de base regional, assim se facilitando a sua expansão nacional e internacional, representando igualmente uma oportunidade de prestação de uma gama mais variada e mais especializada de serviços aos nossos clientes”.
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