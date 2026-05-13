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Alemanha abre fábrica que transforma resíduos vegetais em plásticos

  • Lusa
  • 16:22

A startup alemã Traceless Materials recebeu cinco milhões em subsídios para transformar resíduos vegetais gerados como subproduto do fabrico industrial de cereais num material natural inovador.

A empresa startup alemã Traceless Materials inaugurou esta quarta-feira uma unidade industrial em Hamburgo, no norte do país, para transformar resíduos vegetais gerados como subproduto do fabrico industrial de cereais num material natural inovador que vai substituir o plástico.

Através de um processo com patente pendente, os polímeros naturais são extraídos e transformados num granulado biodegradável, com propriedades equivalentes às do plástico, que pode ser transformado em diversos produtos finais.

O processo da unidade da Traceless Materials, segundo informação da empresa citada pela EFE, é mais ecológico do que as tecnologias convencionais de fabrico de plásticos ou bioplásticos devido à utilização de matérias-primas e energia renováveis, à poupança de água e à ausência de produtos químicos potencialmente poluentes.

O Ministério Federal do Ambiente alemão subsidiou o projeto com aproximadamente cinco milhões de euros do Programa de Inovação Ambiental.

“Precisamos de ideias como esta para uma proteção climática e ambiental eficaz. Um biomaterial inovador, livre de petróleo, à base de resíduos e totalmente biodegradável resolve vários problemas em simultâneo. Pode substituir o plástico convencional e poupar emissões de CO2 e água”, afirmou o ministro alemão do Ambiente, Carsten Schneider.

A nova fábrica, que deverá produzir milhares de toneladas deste material anualmente, é “uma das muitas histórias de sucesso ‘Made in Germany’ que, graças às tecnologias ambientais, trazem inovação e um novo impulso económico”, declarou o ministro.

Além disso, “esta tecnologia ajuda a combater a contaminação por plásticos, protege o meio ambiente e torna-nos mais independentes das importações de combustíveis fósseis”, acrescentou.

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