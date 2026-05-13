Mudanças na lei laboral

André Ventura tem outra exigência para aprovar reforma laboral: mais férias

  • ECO
  • 9:16

Além da descida da idade da reforma, líder do Chega reclama atribuição de mais férias aos trabalhadores para aprovar no Parlamento as mudanças na legislação do trabalho.

O líder do Chega tem uma nova exigência para viabilizar a reforma laboral que o Governo vai levar ao Parlamento, depois de não ter havido acordo em sede de Concertação Social, o que já motivou a convocação de uma greve geral pela CGTP para dia 3 de junho.

André Ventura está disposto a deixar passar as alterações que o Executivo quer fazer ao Código do Trabalho, mas que isso está dependente de dois “benefícios” que devem ser dados aos portugueses: a descida da idade da reforma, já criticada por Passos Coelho; e a atribuição de mais férias aos trabalhadores.

“Porque é que os portugueses têm menos férias do que os outros?”, questionou em entrevista à CNN Portugal, dando exemplos de países como Dinamarca, Áustria ou Malta, para depois lamentar também que a proposta de revisão laboral não tenha estado presente no programa que o PSD apresentou para as últimas eleições legislativas.

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