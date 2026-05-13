Após a AIE, também a OPEP revê em baixa procura de petróleo para este ano

Depois da Agência Internacional de Energia (AIE), foi a vez de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reduzir as suas estimativas para este ano relativamente à procura global de crude, também devido à guerra desencadeada pelos EUA e Israel contra o Irão.

No relatório referente ao mês de abril, o cartel antecipa que a procura mundial de petróleo aumentará 1,17 milhões de barris por dia (bpd) este ano, abaixo dos 1,38 milhões de bpd previstos anteriormente. Para 2027, a OPEP projeta um aumento da procura em 1,54 milhões de bpd, mais 200 mil bpd do que a estimativa de março.

Além das estimativas anuais, também as do segundo trimestre foram revistas em baixa: segundo a organização intergovernamental, a procura global de “ouro negro” deverá atingir uma média de 104,57 milhões de bpd entre abril e junho, quando o relatório anterior previa uma média de 105,07 milhões de bpd. Em março, a OPEP já tinha reduzido a estimativa para o segundo trimestre em 500 mil bpd.

Comparando com os dados divulgados esta manhã pela AIE, o impacto antecipado pela OPEP na procura é menor, mesmo perante a impossibilidade de retomar os aumentos de produção a partir de abril, como havia sido acordado pelos países membros, devido à continuação do bloqueio do Estreito de Ormuz.

Aliás, o relatório do cartel divulgado esta quarta-feira indica que a produção caiu ainda mais no último mês, para uma média de 33,19 milhões de barris por dia, o que equivale a uma descida de 1,74 milhões de bpd face a março. Estes números ainda incluem os Emirados Árabes Unidos (EAU), que abandonaram a OPEP no passado dia 1 de maio.

“O crescimento económico global continua a mostrar resiliência para este ano, apesar das tensões geopolíticas, particularmente no Médio Oriente“, reiterou ainda a organização, que mantém, assim, inalteradas as suas previsões de crescimento económico.