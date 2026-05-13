“Bife Angus do Cristiano Ronaldo também ficaria a pagar IVA Zero”. Sarmento rejeita (novamente) proposta do PS

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, rejeitou novamente esta quarta-feira aplicar medidas de apoio transversais como o IVA Zero proposto pelo PS, argumentando que beneficiam também quem tem mais rendimentos.

“O Fundo Monetário Internacional vem também dizer outra coisa: medidas que sejam generalizadas, a maioria do benefício vai ser capturado por aqueles que têm maiores rendimentos. É o caso do IVA zero dos bens alimentares. Como diz, com alguma graça, um colega meu da academia, o Pedro Brinca, o bife Angus do Cristiano Ronaldo também ficaria a pagar IVA zero, apesar de não parecer que o Cristiano Ronaldo precise de qualquer tipo de apoio“, disse o ministro das Finanças.

Joaquim Miranda Sarmento falava numa audição parlamentar na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) convocada pelo PS a propósito da trajetória de despesa líquida. O governante foi então questionado por Hugo Carneiro, deputado do PSD, sobre as medidas de apoio implementadas no âmbito da crise provocada pela guerra no Irão.

O PS tem vindo a insistir na proposta de IVA Zero para um cabaz básico alimentar, mas a medida tem sido rejeitada pelo Governo, por considerar que beneficia mais quem comercializa e distribui.

“De acordo com os números da Comissão Europeia e do FMI, Portugal está nos cinco países da União que, em percentagem do PIB, mais apoio tem face a esta crise do Irão“, apontou o ministro.

"De acordo com os números da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI), Portugal está nos cinco países da União que, em percentagem do PIB, mais apoio tem face a esta crise do Irão.” Joaquim Miranda Sarmento Ministro de Estado e das Finanças

Nesta senda, Miranda Sarmento sublinhou que, em percentagem do PIB, o valor “não difere significativamente do de Espanha”, rondando os 0,1 pontos percentuais (pp.). No entanto, destacou que “o Governo espanhol tem uma diferença orçamental face ao Governo português de cerca de cinco pp.”.

“O Governo espanhol teve, em 2025, um déficie de 2,4% e nós tivemos um superávite de 0,7%, e o Governo espanhol tem uma carga fiscal e contributiva total superior à portuguesa. Portanto, não é comparável, mesmo quando olhamos para os valores em percentagem do PIB“, aponta.