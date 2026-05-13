Caixa prepara emissão de 500 milhões em dívida verde a 6 anos com juro a rondar os 4%

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) mandatou esta quarta-feira um conjunto de bancos para a emissão de obrigações verdes no montante de 500 milhões de euros, com uma estrutura 6NC5 — um prazo de seis anos com possibilidade de reembolso antecipado ao fim de cinco –, e na categoria de dívida sénior preferencial (senior preferred).

A emissão, inserida na estratégia de financiamento sustentável do banco público, foi acompanhada pela adição dos bancos coordenadores, sinal de que a operação avança formalmente para o mercado, segundo o site de mercado Ifre. CaixaBI, Commerzbank, Crédit Agricole, HSBC, JP Morgan e UBS foram os bancos contratados para esta operação.

Segundo a Bloomberg, na abertura dos livros de ordens, o prémio pedido pelos investidores encontrava-se entre os 100 a 105 pontos-base sobre a taxa de “mid swap” a 6 anos, que negoceia atualmente nos 2,95%. Significa que a operação deverá ficar entre os 3,95% e os 4%.

A estrutura 6NC5 é cada vez mais comum entre os grandes bancos europeus: permite ao emitente beneficiar de uma maturidade alargada mas reserva, ao mesmo tempo, a opção de resgatar os títulos passados cinco anos caso as condições de mercado sejam favoráveis.

No caso da CGD, o formato green bond obriga a que os fundos captados sejam canalizados exclusivamente para projetos com impacto ambiental positivo, como o crédito à habitação em imóveis com certificação energética de classe A ou A+, ou o financiamento de projetos de energias renováveis.

Esta será a terceira emissão verde da instituição liderada por Paulo Macedo, enquadrando-se igualmente no plano de cumprimento dos requisitos MREL (Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities), a exigência europeia que obriga os bancos a manterem uma almofada de dívida passível de absorver perdas em caso de resolução.

A emissão deverá receber um rating de “A” pela S&P Global Ratings, que reflete a solidez financeira do banco público e facilita a colocação junto de investidores institucionais como fundos de pensões e seguradoras.

O apetite do mercado pela dívida verde da CGD tem sido consistentemente elevado: na última emissão equivalente, realizada em setembro do ano pasado, a procura superou 3.800 milhões de euros, mais de sete vezes o valor disponível, o que permitiu ao banco comprimir o spread e fixar o cupão em apenas 3%, uma redução superior a 275 pontos base face à emissão homóloga de 2022, quando pagou 5,75%.