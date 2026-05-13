Campanha da Revolut com Luís Figo chega a Portugal “mais perto do verão”

A nova campanha publicitária foi idealizada pela agência criativa Turbo e 'brinca' com a transferência do ex-futebolista para o Real Madrid, que ocorreu há mais de 25 anos.

“Faz pelo teu dinheiro – Muda para a Revolut” é o mote da nova campanha da Revolut para o mercado espanhol, que começou com um outdoor na Glorieta de Bilbao, em Madrid, onde estará patente até 18 de maio. A campanha também saltou para as redes sociais como o YouTube, Facebook, Instagram, X e TikTok. Desta vez, sob o lema “Lamento, fui-me embora…”.

Eventualmente, a campanha também dará o salto para território português. “A nossa ideia é trazer esta campanha para Portugal um pouco mais à frente, mais perto do verão“, revela a empresa, quando questionada pelo +M. A campanha publicitária foi idealizada pela agência criativa Turbo, em conjunto com a equipa espanhol da Revolut.

A campanha ‘brinca’ com a contratação de Luís Figo pelo Real Madrid há mais de 25 anos, após a sua passagem pelo F.C. Barcelona. Nos anúncios, o ex-jogador de futebol fala da importância de cuidar do dinheiro, tomar as melhores decisões e mudar de entidade bancária, num piscar de olho à sua transferência.

Numa das peças publicitárias, Luís Figo aparece a utilizar a sua app da Revolut enquanto recebe uma transferência de 61 milhões — valor pelo qual se fez a sua transferência em 2000 –, rematando com “não me olhes assim, tu também o farias”.

“Escolher Luís Figo não é por acaso. Ele protagonizou a ‘mudança’ mais famosa da história recente do desporto espanhol, revolucionando simultaneamente o sistema de transferências da sua época. Da mesma forma, na Revolut, queremos que as pessoas abracem a mudança e que quebrem a inércia bancária“, afirma Ignacio Zunzunegui, head of growth para o Sul da Europa na Revolut, citado em comunicado. “Esta campanha utiliza o humor e a provocação para lançar uma mensagem muito clara. Mudar para a Revolut é, hoje em dia, a contratação mais inteligente”, acrescenta.