Chairman do Doutor Finanças afastado de funções, mas continua sócio

Rui Pedro Bairrada, cofundador e chairman do Doutor Finanças, anunciou esta quarta-feira que lhe foi comunicada a cessação das suas funções. Isto surge após ser alvo de um processo disciplinar na sequência de denúncias de alegado assédio moral e sexual.

“Depois de 12 anos de dedicação total ao Doutor Finanças, empresa que fundei e à qual dei verdadeiramente tudo de mim, foi-me comunicada a cessação das minhas funções enquanto colaborador da sociedade, mantendo-me, contudo, como sócio com maior quota”, lê-se na rede social LinkedIn.

Rui Pedro Bairrada assume que é um momento “particularmente difícil a nível pessoal e profissional” e deixou claro que discorda das imputações que lhe foram dirigidas, “as quais são falsas e que contestarei pelos meios próprios, com serenidade e confiança”.

Segundo tinha avançado o Observador em abril, os comportamentos do cofundador denunciados remontam ao período em que exercia funções de CEO e levaram à emissão de duas notas de culpa, em janeiro e março, tendo Bairrada sido também impedido de entrar nas instalações da empresa.

As denúncias chegaram pelos canais internos da empresa e foi desencadeado de imediato um processo “rigoroso e independente”.