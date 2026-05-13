“Choque sem precedentes”. Oferta de petróleo vai ficar abaixo da procura, alerta AIE
Previsões da Agência Internacional de Energia apontam para queda na oferta de 3,9 milhões de barris por dia ao longo do ano, enquanto a procura deverá cair apenas 420 mil.
A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que a oferta global de petróleo não irá satisfazer a procura total este ano, uma vez que a guerra no Irão está a comprometer a produção do Médio Oriente, sublinhando tratar-se de “um choque de oferta sem precedentes”.
“Com o tráfego de petroleiros no Estreito de Ormuz ainda restrito, as perdas acumuladas de oferta dos produtores do Golfo já ultrapassam os mil milhões de barris, com mais de 14 milhões [de barris por dia] de petróleo atualmente retidos“, refere a AIE no seu relatório mensal sobre o mercado petrolífero, divulgado esta quarta-feira.
A previsão de base da agência inclui uma retoma gradual do tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz a partir do terceiro trimestre.
Segundo as estimativas da AIE em maio, a oferta ficará 1,78 milhões de barris por dia (bpd) abaixo da procura total, o que compara com um excedente de 410 mil bpd projetado no relatório de abril e um excedente de quase 4 milhões de bpd no seu relatório de dezembro.
A oferta cairá cerca de 3,9 milhões de barris por dia ao longo deste ano devido à guerra dos EUA e de Israel contra o Irão, uma redução face à sua previsão anterior de uma queda de 1,5 milhões de bpd.
Do lado da procura, a AIE prevê agora uma queda de 420 mil bpd este ano, em comparação com uma previsão anterior de uma queda de 80 mil bpd. O consumo também está sob pressão devido à guerra, uma vez que os picos de preços levam à destruição da procura e a um crescimento económico mais lento, afirma a agência.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
“Choque sem precedentes”. Oferta de petróleo vai ficar abaixo da procura, alerta AIE
{{ noCommentsLabel }}