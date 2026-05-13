“Choque sem precedentes”. Oferta de petróleo vai ficar abaixo da procura, alerta AIE

A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que a oferta global de petróleo não irá satisfazer a procura total este ano, uma vez que a guerra no Irão está a comprometer a produção do Médio Oriente, sublinhando tratar-se de “um choque de oferta sem precedentes”.

“Com o tráfego de petroleiros no Estreito de Ormuz ainda restrito, as perdas acumuladas de oferta dos produtores do Golfo já ultrapassam os mil milhões de barris, com mais de 14 milhões [de barris por dia] de petróleo atualmente retidos“, refere a AIE no seu relatório mensal sobre o mercado petrolífero, divulgado esta quarta-feira.

A previsão de base da agência inclui uma retoma gradual do tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz a partir do terceiro trimestre.

Segundo as estimativas da AIE em maio, a oferta ficará 1,78 milhões de barris por dia (bpd) abaixo da procura total, o que compara com um excedente de 410 mil bpd projetado no relatório de abril e um excedente de quase 4 milhões de bpd no seu relatório de dezembro.

A oferta cairá cerca de 3,9 milhões de barris por dia ao longo deste ano devido à guerra dos EUA e de Israel contra o Irão, uma redução face à sua previsão anterior de uma queda de 1,5 milhões de bpd.

Do lado da procura, a AIE prevê agora uma queda de 420 mil bpd este ano, em comparação com uma previsão anterior de uma queda de 80 mil bpd. O consumo também está sob pressão devido à guerra, uma vez que os picos de preços levam à destruição da procura e a um crescimento económico mais lento, afirma a agência.