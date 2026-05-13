Comissão Europeia propõe um bilhete único para diferentes empresas ferroviárias na UE

A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira a criação de um bilhete único para trajetos operados por diferentes empresas ferroviárias na União Europeia (UE), com poupanças para os passageiros estimadas de 7,78 mil milhões de euros entre 2028 e 2050.

“A Comissão Europeia propôs novas regras para tornar as viagens sem interrupções por toda a Europa uma realidade. As três propostas adotadas hoje simplificam o planeamento e a reserva de viagens regionais, de longa distância e transfronteiriças, particularmente para viagens ferroviárias que envolvem múltiplos operadores, garantindo também uma melhor proteção para os passageiros ferroviários durante toda a viagem”, anuncia a instituição em comunicado.

Intitulada “Uma viagem, um bilhete”, a iniciativa visa tornar o transporte ferroviário mais competitivo e atrativo face a outros meios de transporte, numa altura de crise energética na UE relacionada com a importação de combustíveis fósseis, já que o comboio é mais sustentável ao emitir menos gases com efeito de estufa por passageiro do que a aviação ou o automóvel.

De acordo com a proposta, os passageiros poderão encontrar, comparar e comprar serviços combinados de diferentes operadores ferroviários através de uma única plataforma de bilhética, numa só transação. Em caso de perda de ligação entre comboios operados por empresas distintas, os passageiros passarão a beneficiar de assistência, reencaminhamento, reembolso e compensação para toda a viagem, como já acontece por exemplo para as viagens aéreas.

Atualmente, a compra de viagens ferroviárias com múltiplos operadores continua limitada por sistemas de reserva fragmentados e pela ausência de proteção uniforme para passageiros que utilizam bilhetes separados.

A Comissão Europeia estima que os passageiros na UE sejam os principais beneficiários da medida, prevendo poupanças avaliadas em 7,78 mil milhões de euros entre 2028 e 2050 em termos de ganhos económicos e de conveniência, pela redução do esforço necessário para organizar viagens, menos custos associados a ligações perdidas e aumento da confiança no transporte ferroviário.

Por seu lado, o executivo comunitário calcula que as empresas ferroviárias enfrentem custos de adaptação de cerca de 2,14 mil milhões de euros no mesmo período, relacionados com atualização de sistemas técnicos, revisão de contratos, coordenação entre operadores e reforço da assistência aos passageiros. Apesar desses encargos, Bruxelas estima que a proposta resulte num benefício líquido de 5,63 mil milhões de euros até 2050.

As plataformas de venda de bilhetes passarão também a ter novas obrigações, incluindo a apresentação neutra das opções de viagem e, quando possível, a ordenação das ofertas segundo as emissões de gases com efeito de estufa.

A proposta será agora negociada pelo Conselho da UE o Parlamento Europeu, no âmbito do processo legislativo ordinário. A iniciativa integra os objetivos climáticos da UE e o plano europeu para reforçar as ligações ferroviárias de alta velocidade e os serviços transfronteiriços.