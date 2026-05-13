Compra de 90% da ITA “em nada invalida o processo da TAP”, garante Lufthansa

A anunciada compra de uma participação maioritária na italiana ITA Airways pela Lufthansa não compromete a proposta de aquisição da TAP nem sequer vai enfraquecer o hub de Lisboa, afirma o grupo alemão. Pelo contrário, este último e o de Milão “são complementares”, garantiu esta quarta-feira no Porto, Paulo Geisler, CEO Lufthansa Group Services Portugal (LGSP).

À margem da sessão comemorativa dos 45 anos de voos para o Porto e 15 anos da Lufthansa LGSP, que aconteceu no Auditório da ANA, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, Paulo Geisler assegurou: “O nosso CEO Carsten Spohr disse recentemente que queremos continuar a crescer, vamos continuar a crescer e que a ITA é um caso de sucesso e, portanto, em nada invalida o processo da TAP”.

O grupo Lufthansa anunciou esta terça-feira que vai exercer, em junho, a opção de compra de uma participação maioritária na italiana ITA Airways, aumentando a participação de 41% para 90%, por 325 milhões de euros.

Questionado pelos jornalistas acerca de um possível impacto do negócio da ITA nos planos do Grupo aéreo alemão como candidato para a privatização da TAP, Paulo Geisler garantiu que uma coisa “não tem nada a ver” com a outra, e nem sequer o hub de Milão irá enfraquecer o hub de Lisboa.

“Não, de maneira alguma. [Os dois ‘hubs’] são complementares, como todos os ‘hubs’ do grupo Lufthansa. Todas as empresas do grupo são complementares e, portanto, [em] nada vai enfraquecer, antes, pelo contrário”, assegurou, lembrando que “a TAP há 20 anos faz parte da Star Alliance”.

O grupo Lufthansa foi convidado pelo Governo a apresentar uma oferta vinculativa na privatização de 49,9% do capital da TAP, dos quais 5% se destinam prioritariamente aos trabalhadores. Também a Air France-KLM foi convidada a formalizar uma proposta.

A Lufthansa é muito forte a nível de compra e de previsão de necessidades de combustível e, portanto, até ao último trimestre não vamos ter problemas nenhum de combustível. Paulo Geisler CEO da Lufthansa Ground Services Portugal (LGSP)

Questionado pelos jornalistas a propósito do anúncio do cancelamento de 20.000 voos anunciados até outubro na sequência da escalda do custo do petróleo a reboque da guerra entre o Irão e Estados Unidos, o CEO da LGSP asseverou que estes voos apenas representam “1% dos voos do grupo” e que “o impacto em Portugal foi zero”.

Para que não restem dúvidas nesta matéria, Paulo Geisler assegurou que “os próximos meses estão garantidos” no que diz respeito ao abastecimento de combustível. “A Lufthansa é muito forte a nível de compra e de previsão de necessidades de combustível e, portanto, até ao último trimestre não vamos ter problemas nenhum de combustível”, vincou.

Durante a sessão comemorativa dos 45 anos de voos da Lufthansa para o Porto, Paulo Geisler destacou a importância do Aeroporto Francisco Sá Carneiro para o grupo alemão. Assinalou igualmente o facto de ter sido “a única companhia que nunca deixou de voar para o Porto, nem na [pandemia] da Covid-19, nem [sequer] durante as cinzas vulcânicas que houve aqui, em que [o grupo] foi inovador e fiz voos da Lufthansa com autocarros para a Alemanha, para garantir a conectividade”.

(notícia em atualização)