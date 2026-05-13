Concorrência intensa faz cair custo dos seguros em 5%

O primeiro trimestre de 2026 traz boas notícias para os consumidores de seguros: registou-se uma descida de 5% nos preços destes produtos, de acordo com a mais recente edição do Global Insurance Market Index, divulgado pela corretora Marsh. Já no final de 2025 se tinha registado uma descida de 4%, sendo este o sétimo trimestre consecutivo de descida das taxas, mantendo o setor uma trajetória constante de diminuição de preços.

Esta queda de preços é explicada pela Marsh como derivada da crescente capacidade e intensa concorrência entre seguradoras nas principais linhas de produtos.

O seguro de danos materiais é o produto que registou uma maior descida a nível global. Na região do Pacífico caiu 14%, na região LAC (América Latina e Caribe) 12%, nos EUA, no Reino Unido e na IMEA (região da Índia, Médio Oriente e África) cerca de 10%. Também se registaram descidas na Europa (8%), no Canadá (6%) e na Ásia (5%).

As taxas dos seguros de linhas financeiras e profissionais diminuíram 5% a nível global, “variando entre 8% no Reino Unido e 7% no Pacífico e na Ásia, até uma diminuição de 2% nos EUA”.

Também as taxas de seguros cyber caíram 5% globalmente. “A maior queda registou-se na região IMEA (14%), seguida de reduções que variaram entre 11% na região LAC e 2% nos EUA”.

A exceção é o seguro de responsabilidade civil que, globalmente, aumentou 3%. No entanto, este aumento é inferior ao registado no quarto trimestre de 2025, onde se registou um crescimento de 4%. “Este aumento foi impulsionado por um segundo aumento consecutivo de 9% nos EUA, onde a subida das taxas continua a ser influenciada pela gravidade persistente dos sinistros. As taxas diminuíram em todas as restantes regiões no primeiro trimestre, especialmente para empresas sem exposição aos EUA”, explica a Marsh.

As maiores quedas por região foram registadas no Pacífico (-12%) e IMEA (-10%), seguidas da América Latina, Caraíbas e Reino Unido, com uma queda de 8%, depois o Canadá, com 6%, seguido pela Europa e Ásia, com 5% e, por fim, os EUA, com 1%.

“Embora o conflito no Médio Oriente esteja a ser cuidadosamente monitorizado (…), espera-se que o atual ambiente competitivo se mantenha”, afirma Luís Rodrigues de Sousa, líder de Placement da Marsh Risk Portugal, acrescentando que os clientes podem “otimizar as estruturas dos seus programas, aumentar limites ou ajustar retenções e reforçar a resiliência dos seus programas no ano que se avizinha” num contexto de incerteza económica.