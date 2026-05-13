CP paga mais 105 milhões ao consórcio da Alstom para antecipar entrega de comboios

A antecipação da entrega dos 117 novos comboios da CP vai custar ao Estado português cerca de 105,3 milhões de euros, além do preço das próprias composições, noticia esta quarta-feira a revista Sábado (acesso pago).

O valor consta num contrato assinado em março com o consórcio Alstom/DST, em que os 105 milhões de euros são justificados com a “otimização do modelo industrial de fabrico para permitir aumentos de eficiência e ativação de sinergias que habilitam ganhos de tempo”. O objetivo é que os novos comboios da CP sejam entregues 17 meses mais cedo.

Naquela que é a maior compra de sempre da CP, no valor de 746 milhões de euros, a transportadora ferroviária assinou o contrato com o consórcio liderado pela francesa Alstom em outubro do ano passado. Em causa está o fornecimento de 62 comboios urbanos e 55 regionais, que foi inicialmente adjudicada em novembro de 2023 e impugnada pelas concorrentes CAF e Stadler.

Está também prevista a instalação de uma fábrica de comboios em Matosinhos, que deve fabricar 81 dos comboios encomendados pela CP e que, segundo a empresa, irá representar cerca de 300 postos de trabalho diretos e 1.500 indiretos.