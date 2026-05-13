CP paga mais 105 milhões ao consórcio da Alstom para antecipar entrega de comboios
Valor justificado com “otimização do modelo industrial de fabrico para aumentos de eficiência e ativação de sinergias que habilitam ganhos de tempo”. Novos comboios entregues 17 meses mais cedo.
A antecipação da entrega dos 117 novos comboios da CP vai custar ao Estado português cerca de 105,3 milhões de euros, além do preço das próprias composições, noticia esta quarta-feira a revista Sábado (acesso pago).
O valor consta num contrato assinado em março com o consórcio Alstom/DST, em que os 105 milhões de euros são justificados com a “otimização do modelo industrial de fabrico para permitir aumentos de eficiência e ativação de sinergias que habilitam ganhos de tempo”. O objetivo é que os novos comboios da CP sejam entregues 17 meses mais cedo.
Naquela que é a maior compra de sempre da CP, no valor de 746 milhões de euros, a transportadora ferroviária assinou o contrato com o consórcio liderado pela francesa Alstom em outubro do ano passado. Em causa está o fornecimento de 62 comboios urbanos e 55 regionais, que foi inicialmente adjudicada em novembro de 2023 e impugnada pelas concorrentes CAF e Stadler.
Está também prevista a instalação de uma fábrica de comboios em Matosinhos, que deve fabricar 81 dos comboios encomendados pela CP e que, segundo a empresa, irá representar cerca de 300 postos de trabalho diretos e 1.500 indiretos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
CP paga mais 105 milhões ao consórcio da Alstom para antecipar entrega de comboios
{{ noCommentsLabel }}