Transportes

CP paga mais 105 milhões ao consórcio da Alstom para antecipar entrega de comboios

  • ECO
  • 9:32

Valor justificado com “otimização do modelo industrial de fabrico para aumentos de eficiência e ativação de sinergias que habilitam ganhos de tempo”. Novos comboios entregues 17 meses mais cedo.

A antecipação da entrega dos 117 novos comboios da CP vai custar ao Estado português cerca de 105,3 milhões de euros, além do preço das próprias composições, noticia esta quarta-feira a revista Sábado (acesso pago).

O valor consta num contrato assinado em março com o consórcio Alstom/DST, em que os 105 milhões de euros são justificados com a “otimização do modelo industrial de fabrico para permitir aumentos de eficiência e ativação de sinergias que habilitam ganhos de tempo”. O objetivo é que os novos comboios da CP sejam entregues 17 meses mais cedo.

Naquela que é a maior compra de sempre da CP, no valor de 746 milhões de euros, a transportadora ferroviária assinou o contrato com o consórcio liderado pela francesa Alstom em outubro do ano passado. Em causa está o fornecimento de 62 comboios urbanos e 55 regionais, que foi inicialmente adjudicada em novembro de 2023 e impugnada pelas concorrentes CAF e Stadler.

Está também prevista a instalação de uma fábrica de comboios em Matosinhos, que deve fabricar 81 dos comboios encomendados pela CP e que, segundo a empresa, irá representar cerca de 300 postos de trabalho diretos e 1.500 indiretos.

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

CP paga mais 105 milhões ao consórcio da Alstom para antecipar entrega de comboios

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Sonae compra pet care na Noruega e avalia ZU em 13,5 milhões

António Larguesa,

Retalhista norueguesa Petco Retail AS reforça negócio da Sonae nos animais de estimação, agora concentrado na Musti. As 68 lojas da ZU em Portugal contribuem com 8,4 milhões para vendas trimestrais.