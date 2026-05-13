Depois da operação policial “Lúmen”, luzes de Natal em Lisboa vão a concurso já em junho

O próximo fornecedor das iluminações de Natal em Lisboa vai ser escolhido por concurso público, revelou a Associação Turismo de Lisboa (ATL) nesta quarta-feira. “O procedimento será lançado até à primeira quinzena de junho, na plataforma Vortal, e prevê o mesmo valor da edição anterior”, lê-se num comunicado da entidade à qual Carlos Moedas entregou a gestão do processo após a operação “Lúmen”.

A ação da Polícia Judiciária (PJ) foi conhecida a 17 de março, quando esta realizou em várias cidades do país uma “operação policial no âmbito da criminalidade económico-financeira”, conforme indicou então a PJ. No caso de Lisboa, a contratação da iluminação de Natal tem estado a cargo da União de Associações do Comércio e Serviços (UACS), cuja presidente, Carla Salsinha, acabou afastada do cargo. Ao longo de anos, a UACS recebia da Câmara de Lisboa a verba para realizar o contrato, que, em 2025, teve um valor de 749.500 euros. Tal como na capital, também noutras cidades o contrato tem sido entregue à Castro Iluminações, empresa envolvida nesta investigação.

O concurso será lançado com a antecedência necessária para assegurar o planeamento, produção e instalação atempada das iluminações de Natal na cidade de Lisboa. A Associação Turismo de Lisboa continuará a acompanhar o processo e divulgará os principais desenvolvimentos do concurso sempre que tal se justifique. Associação de Turismo de Lisboa

“Mediante a obtenção ilegal de informação privilegiada a troco de contrapartidas de cariz financeiro atribuídas a elementos de entidades adjudicantes, em subversão das regras da transparência, igualdade e concorrência do mercado, eram garantidas adjudicações à empresa visada em valores que ascendem a 8 milhões de euros”, indicava a PJ a 17 de março.

Entretanto, a autarquia liderada por Carlos Moedas, que logo após a divulgação das buscas mandou abrir um inquérito à secretaria-geral do município, entregou a gestão das iluminações de Natal à ATL, participada pela Câmara de Lisboa e que é liderada por António Valle, ex-chefe de gabinete de Moedas. O pagamento do serviço será feito com verbas da taxa turística municipal, que em 2025 superou os 80 milhões de euros.

No comunicado divulgado nesta quarta-feira, a ATL indica que “o concurso será lançado com a antecedência necessária para assegurar o planeamento, produção e instalação atempada das iluminações de Natal na cidade de Lisboa. A Associação Turismo de Lisboa continuará a acompanhar o processo e divulgará os principais desenvolvimentos do concurso sempre que tal se justifique”.