Emellin de Oliveira é a nova sócia da Paxlegal
A Paxlegal promoveu Emellin de Oliveira a sócia contratada. A advogada centra-se áreas do Direito da Imigração, Asilo, Nacionalidade e Direitos Humanos Fundamentais.
A Paxlegal promoveu a coordenadora da área de Direitos Humanos Emellin de Oliveira a sócia contratada.
“Esta promoção representa o reconhecimento natural de um percurso de enorme mérito, consistência e excelência. A Emellin alia uma qualidade técnica extraordinária a uma dimensão humana rara, absolutamente essencial numa área como os Direitos Humanos“, sublinha a sócia fundadora Bárbara Pestana.
Com uma vasta experiência nas áreas do Direito da Imigração, Asilo, Nacionalidade e Direitos Humanos Fundamentais, Emellin de Oliveira tem vindo a centrar-se em matérias relacionadas com proteção internacional, regularização migratória, contencioso estratégico, violência doméstica e violência de género envolvendo vítimas estrangeiras, discriminação, xenofobia e proteção de direitos fundamentais em contextos de mobilidade internacional.
“A promoção agora anunciada surge num momento particularmente importante para a Paxlegal, que tem vindo a reforçar a sua aposta em áreas jurídicas de elevado impacto humano, social e internacional, consolidando uma prática de Direitos Humanos tecnicamente sofisticada, transversal e alinhada com os desafios contemporâneos da mobilidade global”, nota a firma.
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