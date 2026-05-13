Fábrica da Lufthansa em Santa Maria da Feira com “asas” próprias. TAP não é condição

O CEO da Lufthansa Technik Portugal garantiu esta quarta-feira que a construção da fábrica de manutenção e reparação de aviões do grupo alemão em Santa Maria da Feira, que envolve um investimento de 309 milhões de euros e a criação de cerca de 700 empregos até 2030, é “totalmente independente” do resultado do processo de privatização da TAP em que é candidata. A construção da unidade deverá arrancar “o mais tardar em junho”, assegurou Torsten Raabe.

“A decisão da Lufthansa Technik foi totalmente independente das outras atividades da Lufthansa”, explicou Torsten Raabe à margem da sessão comemorativa dos 45 anos de voos do grupo aéreo alemão para o Porto e dos 15 anos da Lufthansa Ground Services Portugal (LGSP), que aconteceu no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras.

Segundo o CEO da Lufthansa Technik Portugal, o investimento nesta unidade de manutenção e reparação de componentes de avião e motores, que será construída num lote de terreno com perto de 230 mil metros quadrados na zona do Lusopark, é um sinal claro do reforço da presença do grupo aéreo alemão em Portugal, onde encontrou “o lugar perfeito” para crescer, mais concretamente em Santa Maria da Feira.

É a partir deste concelho que a empresa se encontra “a desenvolver uma operação altamente especializada, que contribui para a criação de emprego qualificado e para o reforço da posição de Portugal no setor aeronáutico europeu”, precisou.

Torsten Raabe considerou que a Lufthansa Technik Portugal – a operar com 75 trabalhadores desde 1 de abril em instalações arrendadas, enquanto a futura fábrica não está construída – “é um exemplo claro da confiança do Grupo Lufthansa no talento, na capacidade técnica e no potencial industrial do Norte de Portugal”.

Entretanto, a futura unidade já obteve luz verde da Agência Portuguesa do Ambiente, devendo a construção arrancar “o mais tardar em junho” e a produção no início de 2028, segundo avançou o CEO da Lufthansa Technik Portugal. “Já temos a licença ambiental; entendemos que este foi um grande passo para nós.” A futura unidade terá quatro pisos e uma área edificada de 48.753 metros quadrados.

Uma vez que “no Norte [do país] não há pessoas com experiência em aviação“, a empresa teve de estabelecer “parcerias com escolas de formação e universidades para formar a força de trabalho” necessária. O objetivo é ter “200 pessoas formadas e prontas a trabalhar quando a produção arrancar a produção na futura unidade, frisou.