Fusões e aquisições movimentam 1,3 mil milhões até abril

O mercado de fusões e aquisições movimentou 1,3 mil milhões de euros nos primeiros quatro meses do ano. Num quadrimestre marcado pela guerra no Médio Oriente, as transações de Mergers & Acquisitions (M&A), compra de ativos e investimentos de capital de risco (venture capital) e privado (private equity), nas quais estiveram envolvidas empresas portuguesas, caíram 32%.

Entre janeiro e abril, o mercado transacional português contabilizou 141 operações, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pela TTR Data. Apesar de o valor acumulado ter registado também uma queda homóloga, de 28%, importa realçar que menos de um terço (25%) dos negócios teve os seus preços publicados.

Em termos de setores, destacou-se o tecnológico – ou de Internet, software e serviços de tecnologia da informação – e imobiliário, que se mantêm como os mais ativos em 2026, com 21 transações, cada. No entanto, “as aquisições estrangeiras no setor de tecnologia e Internet caíram em 30% em comparação ao mesmo período de 2025”, lê-se no relatório da TTR Data.

Analisando apenas o quarto mês do ano, registaram-se 25 negócios fusões e aquisições, entre anunciadas e concluídas em abril, com um valor total de 385,09 milhões de euros.

No âmbito transfronteiriço (cross-border), quanto ao número de transações, Espanha foi o país que fez mais investimentos em Portugal neste período, num total de 13 transações. Na mesma linha, as empresas portuguesas escolheram o país vizinho e também o Reino Unido como principal destino de investimento, com 17 e seis transações, respetivamente.

Entre os vários segmentos do investimento, o capital de risco foi o único que cresceu. Em venture capital, foram realizadas 21 rondas de investimento num total de 306 milhões de euros, representando um crescimento de 48% no total investido. Por sua vez, até abril de 2026, foram contabilizadas 24 transações de private equity, representando uma queda de 11% no número de operações em comparação ao mesmo período de 2025.

Na categoria de compra de ativos (asset acquisitions) foram registadas 32 transações com um valor de 435 milhões de euros, representando uma queda de 3% no capital mobilizado.

Compra de química por 20 milhões foi negócio do mês

A transação destacada pelos analistas do TTR Data, em abril, foi a conclusão da aquisição da empresa química Aquitex, com sede na Maia, pela Inverso Estratégico, uma sociedade veículo controlada pela sociedade de capital de risco Iberis por 20 milhões de euros.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei portuguesa do escritório Abreu Advogados, enquanto a EY realizou a due diligence financeira. A assessorar esta operação – entre a empresa que investe em unicórnios e a fabricante de produtos químicos para as indústrias têxtil, cerâmica, detergência e cosmética – estiveram ainda a Deloitte Legal Telles e a consultora financeira BDO.