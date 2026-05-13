IA no trabalho: Formação 100% financiada até junho

A inteligência artificial está a transformar o mercado de trabalho mais depressa do que muitas empresas conseguem acompanhar. Para muitos profissionais, isso criou uma sensação desconfortável: a de que a mudança já começou, mas ninguém explicou exatamente como acompanhá-la.

Existe excesso de informação, novas ferramentas a surgir todas as semanas e uma pressão crescente para perceber como usar IA de forma prática e segura, mas muitas vezes sem direção por parte das organizações.

“Hoje o desafio já não é perceber o que é o ChatGPT ou o Claude. É saber onde a IA pode realmente poupar tempo, automatizar tarefas e tornar os profissionais mais competitivos na sua função e no seu setor”, explica João Magalhães, CEO da Code for All_, escola portuguesa especializada em tecnologia e inteligência artificial.

Onde a IA já está a ganhar terreno

A maior procura por formação vem de áreas onde a IA reduz o trabalho operacional. No Direito, RH, Contabilidade ou Sustentabilidade, o impacto é imediato na síntese de documentos e na automação de processos administrativos, libertando tempo para o que é estratégico. Já no Marketing e Vendas, a tecnologia permite escalar a criação de propostas, apoio ao cliente e campanhas em minutos, garantindo uma capacidade de execução antes impossível.

Este salto de produtividade chega também através do Vibe Coding, uma tendência que dá uma nova autonomia a freelancers e gestores para criar websites, aplicações e automações sem tocarem em código. Na prática, conseguem testar ideias e lançar produtos sozinhos, com uma agilidade que antes só era possível com o apoio de equipas técnicas.

Como garantir o financiamento até 30 de junho

Para formações concluídas até 30 de junho, trabalhadores em Portugal Continental podem recorrer ao Cheque-Formação + Digital, medida do IEFP que permite reembolsar até 750 euros em formação digital.

“Quem quer trabalhar com IA já não espera pela sua empresa para aprender. Percebeu que o custo de não o fazer é maior do que o da formação. Com o apoio do IEFP disponível até junho, esse cálculo ficou ainda mais simples”, afirma João Magalhães.

Para responder ao aumento da procura, a escola reforçou a oferta dos cursos de IA aplicada a diferentes áreas, Automação de Produto (Vibe Coding) e Análise de Dados com SQL. As formações decorrem em horários flexíveis e 100% online, desenhadas para se encaixarem na rotina dos profissionais com o mínimo esforço.

As últimas turmas elegíveis para financiamento já estão abertas no website da Code for All_, com datas a começar em Maio e meados de Junho. O processo de inscrição começa com um sinal de 50€ (também reembolsado), que dá acesso a acompanhamento especializado em todo o processo de candidatura ao financiamento.