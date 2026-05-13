Afinal, inflação ‘só’ acelerou para 3,3% em abril
INE revê para 3,3% a taxa de inflação no mês passado, uma décima abaixo da estimativa inicialmente avançada. Aceleração é maioritariamente explicada pelo aumento do preço dos combustíveis.
A taxa de inflação homóloga de abril foi revista em baixa, de 3,4% para 3,3%, não obstante acelerando seis décimas face a março, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
Tal como aconteceu no mês precedente, a aceleração do Índice de Preços no Consumidor (IPC) é maioritariamente explicada pelo aumento do preço dos combustíveis, na sequência da crise energética provocada pelo conflito no Médio Oriente.
O INE detalha que a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou, em abril, para 11,7%, mais 6 pontos percentuais do que no mês anterior, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados subiu de 6,4% em março para 7,4%.
Já a inflação subjacente — que exclui produtos mais voláteis, como alimentos e energia — registou uma variação homóloga de 2,2% no quarto mês do ano, conforme avançado na estimativa inicial do gabinete estatístico, e que compara com uma taxa de 2,0% no mês anterior.
Quanto à variação mensal do IPC, esta foi de 1,3%, contra 2,0% em março e 0,7% em abril do ano passado. A variação média dos últimos 12 meses fixou-se nos 2,4% (2,3% no mês anterior).
O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), por sua vez, apresentou uma variação homóloga de 3,3% (2,7% no mês anterior), taxa superior em 0,3 pontos percentuais ao valor estimado pelo Eurostat para a Zona Euro, quando em março esta diferença tinha sido de uma décima.
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