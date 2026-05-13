Mais de 1.700 pessoas confinadas num cruzeiro por suspeita de epidemia de gastroenterite
Mais de 1.700 pessoas estão confinadas num navio de cruzeiro em Bordéus, sudoeste de França, após a morte de um passageiro e uma suspeita de epidemia de gastroenterite.
Mais de 1.700 pessoas estão confinadas num navio de cruzeiro que chegou na noite de terça-feira a Bordéus, sudoeste de França, após a morte de um passageiro e uma suspeita de epidemia de gastroenterite, anunciaram esta quarta-feira as autoridades.
Entre os 1.233 passageiros, uma pessoa de 90 anos morreu e cerca de 50 apresentaram sintomas. Segundo as autoridades de saúde, citadas pela agência France-Presse (AFP), estão em curso análises para detetar a possível presença de norovírus. Há também 514 tripulantes a bordo.
O navio da Ambassador Cruise Line, que partiu das Ilhas Shetland (ao largo da costa da Escócia) a 6 de maio, parou em Belfast (Irlanda do Norte), Liverpool (Ingçaterra) e Brest (oeste de França) antes de chegar a Bordéus, de onde deveria partir para Espanha.
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