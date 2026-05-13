Morais Leitão entra no mercado de Macau com novo parceria

A Morais Leitão estabeleceu uma parceria em Macau com o escritório de advogados Lupi & Associados. O objetivo é reforçar a sua estratégia internacional no espaço lusófono e, em particular, no eixo China-África, “um corredor de crescente relevância no atual contexto das relações económicas internacionais”.

“Macau assume um papel central enquanto plataforma de ligação entre a China e os países de língua portuguesa, funcionando como ponto de articulação privilegiado para investidores chineses com interesses em África, bem como para grupos africanos que desenvolvem operações com parceiros chineses”, refere o escritório em comunicado.

Segundo a Morais Leitão, esta parceria visa assegurar um acompanhamento jurídico “integrado” e “articulado” a operações transfronteiriças envolvendo Portugal, Macau, a China continental, diferentes jurisdições africanas e Timor‑Leste.