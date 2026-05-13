Morais Leitão entra no mercado de Macau com novo parceria
Através de uma parceria com o escritório de advogados Lupi & Associados, a Morais Leitão entra no mercado de Macau. O objetivo é reforçar a sua estratégia internacional.
A Morais Leitão estabeleceu uma parceria em Macau com o escritório de advogados Lupi & Associados. O objetivo é reforçar a sua estratégia internacional no espaço lusófono e, em particular, no eixo China-África, “um corredor de crescente relevância no atual contexto das relações económicas internacionais”.
“Macau assume um papel central enquanto plataforma de ligação entre a China e os países de língua portuguesa, funcionando como ponto de articulação privilegiado para investidores chineses com interesses em África, bem como para grupos africanos que desenvolvem operações com parceiros chineses”, refere o escritório em comunicado.
Segundo a Morais Leitão, esta parceria visa assegurar um acompanhamento jurídico “integrado” e “articulado” a operações transfronteiriças envolvendo Portugal, Macau, a China continental, diferentes jurisdições africanas e Timor‑Leste.
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