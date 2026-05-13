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Navigator faz parceria com Procter & Gamble para expandir negócio de tissue lá fora

Depois da parceria no desenvolvimento de produtos de papel de cozinha no Reino Unido, grupo português estendeu a colaboração com a gigante do retalho a outros mercados, incluindo Espanha e França.

A Navigator fechou uma parceria estratégica com a Procter & Gamble, uma das principais empresas mundiais de bens de consumo, para acelerar a expansão do seu negócio de tissue nos mercados internacionais, adiantou a empresa em comunicado.

“Na sequência do foco inicial da parceria no desenvolvimento de produtos de papel de cozinha, associados à marca Flash no Reino Unido — uma marca amplamente reconhecida no segmento de limpeza —, a colaboração está agora a ser alargada a mercados adicionais, incluindo Espanha e França, onde os produtos serão comercializados sob as marcas consolidadas D. Limpio e Mr. Propre”, explica a papeleira portuguesa.

Segundo o mesmo comunicado, “este desenvolvimento reforça a estratégia da Navigator de crescer em segmentos de maior valor através de soluções de marca de elevada qualidade”

A parceria combina as marcas globalmente reconhecidas da Procter & Gamble “com as capacidades industriais da Navigator, a sua excelência operacional, a sua competência em inovação e as suas sólidas credenciais em sustentabilidade” e “permite ainda o desenvolvimento e a comercialização de produtos de tissue de elevada qualidade, adaptados às necessidades do dia a dia das famílias, incluindo rolos multiusos e papel de cozinha”, detalha a empresa.

Esta parceria destaca o papel da colaboração na criação de novas oportunidades de crescimento na categoria de tissue, gerando valor para consumidores, retalhistas e parceiros em múltiplos mercados”, conclui a Navigator.

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