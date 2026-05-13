Media

Netflix investiu cerca de 115 mil milhões de euros em filmes e séries na última década

 + M,

A gigante de streaming afirma que, durante o mesmo período, contribuiu com mais de 277 mil milhões de euros para a economia global e criou mais de 425 mil empregos na produção audiovisual.

A Netflix revelou esta semana o seu impacto na área da produção audiovisual durante os últimos dez anos. De acordo com a gigante do streaming, foram investidos mais de 135 mil milhões de dólares (cerca de 115 mil milhões de euros) em filmes e séries, o que contribuiu com mais de 325 mil milhões de dólares (277 mil milhões de euros) para a economia mundial. Os dados fazem parte do relatório “Netflix Effect”, onde traça esse balanço.

A plataforma revela que só nas suas produções originais criou mais de 425 mil empregos no audiovisual. No total, entre 2015 e 2025, foram produzidos séries de televisão e filmes em mais de 4.500 cidades e vilas em mais de 50 países em todo o mundo. Durante a última década, a produção audiovisual envolveu mais de 2.000 produtoras. Como exemplo, nota que as cinco temporadas de Stranger Things criaram mais de oito mil empregos — incluindo mais de 200 duplos que trabalharam apenas na temporada final. A Netflix destaca ainda que mais de 3.800 fornecedores de quase todos os estados norte-americanos ajudaram a dar vida à série.

Em relação ao licenciamento de conteúdo, nota que mais de 75% do seu portefólio é composto por esse tipo de conteúdo, tendo licenciado conteúdo de mais de 3.000 empresas, incluindo estações de televisão pública. Além disso, 70% de todas as visualizações da Netflix em 2025 vieram de utilizadores que viram um título de um país que não só o seu. Se em 2015, o conteúdo não inglês compunha 10% do total de visualizações da plataforma, no ano passado esse valor atingiu os 33%. A Netflix revela que as suas séries e filmes estão dobrados em 36 línguas e contém legendas em 33 idiomas.

Sobre o impacto do serviço de streaming em Portugal, quando questionada pelo +M, a Netflix refere que o relatório é focado nos dados globais, mas traça também um balanço da atividade da empresa no país. Por exemplo, destaca a série Glória, o primeiro projeto original português da Netflix. Lançada a 5 de novembro de 2021, a série foi produzida pela SPi, em coprodução com a RTP, e criada por Pedro Lopes, com realização de Tiago Guedes.

Outro dos destaques foi a série Rabo de Peixe, que estreou na Netflix em maio de 2023, tornando-se a segunda série portuguesa original do serviço. Produzida pela Ukbar Filmes e criada por Augusto Fraga, que co-realizou com Patrícia Sequeira, a série baseia-se num evento real ocorrido em 2001: o naufrágio de um veleiro com meia tonelada de cocaína que deu à costa da vila açoriana de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel. A série foi filmada nos Açores e em Mafra.

De acordo com os dados da gigante do entretenimento, a primeira temporada de Rabo de Peixe permaneceu duas semanas no Top 10 global das séries em língua não inglesa da Netflix e nove semanas no Top 10 das séries portuguesas, das quais cinco semanas no primeiro lugar. Além disso, a série entrou no Top 10 em 15 países, incluindo Portugal, Espanha, Brasil, Argentina, Uruguai, Malta, Luxemburgo, Croácia, Itália, Grécia e Bahamas.

Sobre a segunda temporada, nos primeiros seis meses após o lançamento, Rabo de Peixe acumulou 31,5 milhões de horas de visualização global, figurando entre as 500 séries mais vistas mundialmente nesse período. Durante as primeiras semanas, a série chegou a ocupar a 6.ª e a 7.ª posições no Top 10 mundial da Netflix, sendo um sucesso em 33 países.

Impacto na capacitação da indústria criativa

A gigante nota que, a nível mundial, realizou nos últimos cinco anos mais de mil programas e eventos destinados à capacitação da indústria audiovisual, atingindo mais de 90 mil participantes em mais de 75 países.

Em Portugal, a Netflix destaca o concurso para argumentistas lançado em 2020 em colaboração com o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). De entre as mais de mil candidaturas realizadas, um dos dez vencedores foi Augusto Fraga, com o argumento que mais tarde viria dar origem à série Rabo de Peixe.

Dois anos depois, no âmbito do seu Fundo para a Criatividade Inclusiva, lançou em 2022, um concurso público, em colaboração com a Academia Portuguesa de Cinema, para promover longas-metragens de ficção e documentário realizadas, escritas ou produzidas por Mulheres e concluídas em 2019 e 2020. Entre 31 candidaturas, as cinco longas-metragens vencedoras foram:

  • A Metamorfose dos Pássaros — Catarina Vasconcelos na realização e Joana Gusmão na produção
  • Soa — Raquel Castro na realização e argumento e Isabel Machado, Joana Ferreira e Sara Serra Simões na produção
  • Mar — Margarida Gil na realização e argumento e Rita Benis como coargumentista
  • Simon Chama — Marta Sousa Ribeiro na realização e Joana Peralta na produção
  • Desterro — realização de Maria Clara Escobar

Em 2023, a Netflix foi também parceira no desenvolvimento da iniciativa “Pitch Me!”, que teve como objetivo a descoberta de argumentistas emergentes, através de um Programa de Desenvolvimento de Escrita para Cinema e Audiovisual no formato de residências e mentorias.

A plataforma destaca ainda que Portugal tem vindo a afirmar-se como um destino privilegiado para diversas produções da Netflix, já aparecendo em mais de 20 produções, desde os documentários, como Our Planet (2019) e Soy Georgina (2022), mas também em séries e filmes, tendo por exemplo “Whindersson Nunes: Isso Não é um Culto” (2023), Heart of Stone (2023) e Damsel (2024).

Metodologia

Para a construção do relatório, a Netflix mediu o valor económico direto, indireto e induzido gerado pelos gastos operacionais e de conteúdos da Netflix em países de todo o mundo, desde 2016 até ao final de 2025. Esta contribuição para o PIB, ou o Valor Acrescentado Bruto (VAB), mede o valor acrescentado à economia como resultado dos seus investimentos, incluindo a produção de séries e filmes.

Estes valores de contribuição incluem o impacto de:

  • Gastos diretos em empresas — ex.: fornecedores, equipas técnicas, parceiros operacionais
  • Gastos indiretos relacionados com os próprios fornecedores dos nossos parceiros ao longo de toda a cadeia de abastecimento
  • A parcela induzida do consumo das famílias, relativa aos salários auferidos através de trabalho relacionado com a Netflix

As estimativas não incluem fatores como o aumento do turismo, nem qualquer negócio de venda de mercadorias temáticas ou experiências geradas pelas produções.

Foram ainda medidos o número total de postos de trabalho para elenco e equipa técnica contratados pelas produções da Netflix a nível global, incluindo funções distintas de duração total — ex.: elenco fixo e equipa técnica contratada para a duração de uma produção — e funções de curta duração — ex.: atores diários, figurantes e outras contratações temporárias.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Netflix investiu cerca de 115 mil milhões de euros em filmes e séries na última década

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Marketing
APIT lança Watch Portugal orientada para internacionalização

Assinada pela agência Jelly, “Watch Portugal funciona como um statement, uma atitude, um conceito e, fundamentalmente, um convite”, explica Susana Gato, presidente executiva da APIT. 

+ M,

Conferência
Conversas improváveis e jornalismo ao vivo no Festival ECO

O Festival ECO é um encontro que junta economia, política, cultura, liderança e inovação para celebrar o 10.º aniversário. No dia 27 de maio, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

ECO,

Pessoas +M
André Freire de Andrade deixa grupo Dentsu

Mariano Di Benedetto vai passar a liderar o cluster da Europa Ocidental e do Sul e MEA. André Freire de Andrade liderava Europa, Médio Oriente e África.

+ M,