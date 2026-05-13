A inteligência artificial está a transformar a forma como as empresas trabalham, comunicam e tomam decisões. Mas estará também a contribuir para uma perda de competências humanas essenciais? É a partir desta questão que nasce a próxima edição das Advocatus Summit Talks, com o tema “O Futuro com IA: Deskilling ou adaptação?”, no próximo dia 28 de maio, no Estúdio ECO, em Lisboa.

O encontro pretende refletir sobre o impacto da inteligência artificial no futuro do trabalho, nas competências dos profissionais e nos desafios colocados às empresas perante novas formas de trabalhar e colaborar.

A conversa contará com a participação de Tiago Macaia Martins, Cocoordenador do Departamento de Dados, Segurança e Tecnologia da EvershedsSutherland e Madalena Sutcliffe, fundadora da Clarifayo, autora do livro A Vantagem Humana na Era da IA: Método Vantagem Humana e host do podcast Coach Talks da Rádio M80.

Ao longo da sessão, os convidados irão partilhar diferentes perspetivas sobre as oportunidades, os riscos e as transformações que a inteligência artificial está a introduzir no contexto profissional, desde a automatização de tarefas à necessidade de desenvolver novas competências humanas e estratégicas.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia aqui.