Onde se ouve rádio? Cerca de 42% dos portugueses escuta no carro

Durante a primeira vaga de 2026 do estudo Bareme Rádio, um total de cinco milhões e 122 mil portugueses ouviu rádio na véspera.

O carro mantém-se o principal local onde os portugueses ouvem rádio, tendo registado 42,4% de audiência acumulada de véspera (AAV) na primeira vaga do ano do estudo Bareme Rádio da Marktest. No total, durante a vaga de fevereiro, a audiência do meio rádio foi de 59,6%, ou seja, cinco milhões e 122 mil portugueses ouviram rádio na véspera. Recorde-se que a Rádio Comercial e a RFM chegaram a fevereiro separadas por 3,1 pontos percentuais (pp) de AAV.

Depois do carro, 17,1% dos portugueses ouve rádio em casa e outros 8,7% no trabalho. No entanto, estes valores alteram-se quando analisadas as diferentes estações de rádio. De acordo com a Markest, a Rádio Comercial — que obteve um AAV de 19,4% — foi a estação com maior duplicação de locais de escuta e aquela onde a audiência no local de trabalho foi superior — do total de ouvintes desta rádio, 18% ouviram-na no local de trabalho.

A RFM e a M80 — que se seguiam no AAV, com 16,3% e 9,1%, respetivamente — foram as seguintes estações com maior duplicação de locais de escuta, sendo que contam com um perfil relativamente semelhante. Mais de 70% dos seus ouvintes escutaram a estação no carro, cerca de 20% em casa e cerca de 10% no local de trabalho.

Já a Antena 3 — que contou com um AAV de 2,1% nesta vaga — evidenciou-se por ser a estação onde peso do carro foi superior, com 87,7% dos seus ouvintes a referirem este local. De seguida, encontra-se a Cidade FM — AAV de 3,9% –, onde esse valor atingiu os 82,8%.

A estação com o maior peso do local casa foi a Smooth FM — AAV de 1% –, sendo que 41,7% dos seus ouvintes escutaram a estação neste local.

A análise, que não foca as rádios de informação, tem como base os resultados da vaga de fevereiro de 2026 do estudo Bareme Rádio da Marktest, que analisa o comportamento dos residentes no Continente, com 15 e mais anos, relativamente ao meio rádio. A recolha foi efetuada entre 1 de novembro de 2025 e 24 de fevereiro de 2026.