Países NATO querem atrair tropas americanas, após saída da Alemanha
Polónia, Estónia, Letónia, Lituânia e a Roménia defendem a necessidade de receber novas tropas dos Estados Unidos, após Trump ter anunciado a retirada de 5.000 militares da Alemanha.
A Polónia, Estónia, Letónia, Lituânia e Roménia, países da NATO do leste da Europa, querem reforçar a presença de tropas norte-americanas nos seus territórios, depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado a retirada de mais de 5.000 militares da Alemanha.
“Acredito firmemente que uma presença mais forte dos EUA no flanco leste é necessária… acolheríamos com satisfação uma presença permanente dos EUA no nosso território”, disse o vice-ministro da Defesa da Roménia, Sorin Moldovan, citado pelo POLITICO. “A Roménia tem demonstrado consistentemente compromisso com a Parceria Estratégica [do país] com os EUA e provou ser um parceiro confiável”, acrescentou.
Também o presidente da Polónia, Karol Nawrocki, como o seu homólogo lituano, Gitanas Nausėda, afirmaram na passada semana que estavam prontos para reforçar a presença de militares norte-americanos nos países. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Letónia, Baiba Braže, demonstrou a mesma preocupação na segunda-feira.
“Precisamos de mais tropas“, vincou o ministro da Defesa romeno, Radu Miruță, aos jornalistas na terça-feira, citado pelo POLITICO.
Um porta-voz do Ministério da Defesa da Estónia disse que o país “valoriza muito a contribuição dos EUA e apoia uma presença americana ampliada para garantir uma dissuasão e defesa robustas em toda a região do Báltico“, citado pelo jornal.
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