BRANDS' ECO PLMJ e ECO organizam conferência “A nova economia da defesa”
O evento tem lugar no próximo dia 26 de maio, no auditório da PLMJ, em Lisboa.
Num contexto em que há um desígnio global de reforço do investimento na área da Defesa, é preciso passar do diagnóstico da necessidade de robustecer a defesa nacional e europeia à ação e isso requer o alinhamento de um conjunto de fatores: desde a regulação, ao financiamento e à agilização da própria contratação pública. Acresce que falar em defesa é obviamente falar em segurança de informação, pelo que o ecossistema da defesa terá que ser pensado em toda a sua complexidade.
Na Conferência “A nova economia da defesa”, juntam-se alguns dos maiores players da indústria, bem como especialistas em cibersegurança e representantes do Estado Maior das Forças Armadas.
Ao longo de um dia, vão ser abordados quatro grandes temas: dados e inteligência artificial na Defesa: os problemas da conceção, da regulação e da segurança dos sistemas e armas autónomas; financiamento da defesa; organização da inovação e novas tecnologias da Defesa e contratação pública de Defesa e segurança.
A Conferência tem lugar no próximo dia 26 de maio, no auditório da PLMJ, em Lisboa.
Veja aqui o programa completo.
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