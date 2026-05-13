PLMJ e ECO organizam conferência “A nova economia da defesa”

Num contexto em que há um desígnio global de reforço do investimento na área da Defesa, é preciso passar do diagnóstico da necessidade de robustecer a defesa nacional e europeia à ação e isso requer o alinhamento de um conjunto de fatores: desde a regulação, ao financiamento e à agilização da própria contratação pública. Acresce que falar em defesa é obviamente falar em segurança de informação, pelo que o ecossistema da defesa terá que ser pensado em toda a sua complexidade.

Na Conferência “A nova economia da defesa”, juntam-se alguns dos maiores players da indústria, bem como especialistas em cibersegurança e representantes do Estado Maior das Forças Armadas.

Ao longo de um dia, vão ser abordados quatro grandes temas: dados e inteligência artificial na Defesa: os problemas da conceção, da regulação e da segurança dos sistemas e armas autónomas; financiamento da defesa; organização da inovação e novas tecnologias da Defesa e contratação pública de Defesa e segurança.

A Conferência tem lugar no próximo dia 26 de maio, no auditório da PLMJ, em Lisboa.

Veja aqui o programa completo.