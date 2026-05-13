Portugal paga custo mais alto em 12 anos para se financiar a 10 anos

Portugal voltou esta quarta-feira aos mercados de dívida de longo prazo para se financiar em 1.426 milhões de euros através de dois leilões de obrigações do Tesouro, a 4 e a 10 anos, em ambos os casos com taxas acima das verificadas em operações semelhantes mais recentes e com novos máximos históricos.

A operação de referência foi a emissão a 10 anos, em que o IGCP — Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, liderado por Pedro Cabeços, colocou 755 milhões de euros a uma yield de 3,452%. O valor representa um agravamento de 14,8 pontos base face à taxa de 3,304% paga num leilão idêntico realizado há pouco mais de um mês, a 8 de abril.

A procura por esta linha foi de 2,05 vezes a oferta disponível, o que sinaliza interesse dos investidores, mas não impediu o Estado de ter de pagar mais para atrair capital. Mas o dado mais significativo desta sessão é histórico: esta foi a emissão a 10 anos mais cara para a República em 12 anos.

É preciso recuar até ao leilão de 23 de abril de 2014 para encontrar uma operação neste prazo com uma taxa ainda mais elevada. Nessa data, Portugal pagou 3,592% para se financiar em 750 milhões de euros através da linha OT 5,65% 15Fev2024, num contexto marcado pela recuperação pós-troika e pela pressão nos mercados de dívida periférica europeia.

Também o leilão a 4 anos bateu um recorde, mas ainda mais expressivo. O IGCP colocou 671 milhões de euros através da linha OT 0,475% 18Out2030 a uma yield de 2,834%, num leilão que atraiu uma procura 2,07 vezes acima da oferta.

O custo ficou quase 49 pontos base acima dos 2,347% pagos numa operação semelhante realizada há cerca de um ano, a 9 de abril de 2025, em que o Tesouro havia colocado 461 milhões de euros com uma procura 2,26 vezes superior à oferta.

Segundo os dados históricos de resultados de obrigações do Tesouro disponibilizados pelo próprio IGCP, esta foi a emissão a 4 anos mais cara desde pelo menos 2014 para a República portuguesa.