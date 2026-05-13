Procedimento por Défice Excessivo? “Portugal cumpre as regras orçamentais”, garante Sarmento

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, garante que o Governo cumpre todas as metas estabelecidas com Bruxelas no âmbito das regras orçamentais europeias, ao mesmo tempo que considera “normal” a atualização de previsões macroeconómicas ao longo do tempo.

“Portugal cumpre as regras orçamentais. Não está em risco de entrar em Procedimento por Défice Excessivo, assim o Parlamento tenha mais responsabilidade do que no passado“, afirmou Miranda Sarmento esta quarta-feira, durante uma audição parlamentar na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) a pedido do PS sobre a trajetória da despesa líquida. Realçou que “Portugal não está em risco de incumprir a conta de controlo e correr o risco de abrir um Procedimento por Défice Excessivo (PDE).

A despesa líquida, isto é, a despesa pública total deduzida de juros, medidas discricionárias na receita, despesas financiadas por fundos da União Europeia, despesas de cofinanciamento nacional, elementos cíclicos do desemprego e medidas temporárias, é um indicador fulcral para a Comissão Europeia avaliar o desempenho de Portugal face às metas de médio prazo para as finanças públicas.

"Portugal cumpre as regras orçamentais, não está em risco de entrar em Procedimento por Défice Excessivo assim o Parlamento tenha mais responsabilidade do que no passado.” Joaquim Miranda Sarmento Ministro de Estado e das Finanças

No final de abril, o Governo garantiu a Bruxelas que conseguiu cumprir em 2024 e 2025 as metas para a despesa acordadas e que o vai voltar a fazer este ano. Embora tenha registado um crescimento deste indicador superior ao tecto estipulado, o desvio situa-se dentro dos valores permitidos, pelo que o país não entra em incumprimento. No entanto, apenas em junho é que a Comissão Europeia irá avaliar o desempenho de Portugal.

Na audição desta quarta-feira, António Mendonça Mendes, deputado do PS, questionou Miranda Sarmento sobre as atualizações de previsões associadas ao plano orçamental de médio prazo. “O senhor ministro, num ano e meio, num ano e meio, corrigiu a trajetória para 2025 quatro vezes. E mesmo assim, chega ao fim de 2025 e não cumpre e não cumpre o objetivo com que acordou com Bruxelas“, apontou.

O parlamentar socialista recordou que o ministro da tutela considerou no passado que a oposição era responsável por um “descalabro orçamental”, em que “0,4 pontos percentuais do desvio decorria de três medidas que não tinham nada a ver com o Governo”.

“Já percebemos que para o Orçamento empolou aquilo que era o valor das medidas que atribuía a outros, provavelmente para dizer que tinha margem, agora já reduziu 0,1 pontos percentuais naquilo que é o impacto das medidas que foram aprovadas pelo Parlamento e que foram herdadas pelo Governo do PS. Ou seja, dos 0,9% de desvio da sua trajetória, dois terços são atribuídos ao senhor ministro“, estimou.

Em resposta, Joaquim Miranda Sarmento considerou “normal” as revisões de projeções das metas orçamentais e defendeu que sem as medidas aprovadas pelo PS e Chega o desvio na conta de controlo da Comissão Europeia seria de 0,2 pontos.

“Em 2025, a despesa líquida primária cresce 5,9%, que é a metade de 2024, mas é acima dos 5% da trajetória. As medidas do Governo da AD representam um crescimento de 0,2 pontos percentuais e as medidas do Parlamento — PS e Chega –, representam de 0,7 pontos percentuais. Portanto, sem as medidas do Parlamento que o PS aprovou aliado com o Chega, estariamos 0,2 pontos percentuais acima da despesa líquida primária, o que significaria um desvio na conta de controlo de zero do PIB, mas não violaria os limites”, explicou.