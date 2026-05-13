Ricardo Gomes tomou posse no cargo de presidente da AICCOPN

O novo presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN), Ricardo Gomes, eleito em 29 de abril para o triénio 2026-2028, tomou esta quarta-feira posse na sede da associação no Porto.

Ricardo Gomes, que ocupava a vice-presidência da AICCOPN desde 2020, foi eleito numa lista única e sucede no cargo de presidente a Manuel Reis Campos, que deixou a liderança da associação ao fim de 21 anos. Os novos órgão sociais da AICCOPN integram António Carlos Rodrigues e Rui Marques na vice-presidência, e Francisco Carreira na presidência do conselho fiscal.

A direção da associação é ainda composta por Celeste Campinho, Manuel Maria Teixeira Duarte, Vítor Cardoso, Paulo Portela, Jorge Guerreiro e Pedro Coelho. O anterior presidente, Manuel Reis Campos ocupa a presidência da assembleia geral e do conselho geral associativo.

Com mais de seis mil empresas associadas, a AICCOPN consolidou, durante o último ano, a posição como associação única do setor da construção e imobiliário a nível nacional.

Em comunicado, a AICCOPN refere, como desafios futuros, “a execução dos investimentos previstos no PRR e no PNI 2030, bem como a resolução dos graves problemas habitacionais que o país enfrenta”, considerando que “dependem criticamente de decisões políticas firmes”.