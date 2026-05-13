Sabseg e Pluxee unem forças para plataforma de seguros e benefícios flexíveis

A Pluxee e a Sabseg anunciaram uma parceria para a criação de uma solução integrada de benefícios flexíveis e seguros para empresas em Portugal, através da plataforma Cobee by Pluxee. A proposta quer reunir numa única plataforma seguros de saúde e Vida, benefícios flexíveis, PPR e capitalização, disponibilizando um único cartão por colaborador, anunciaram em comunicado.

As empresas clientes da Sabseg passam a poder centralizar toda a gestão de benefícios e seguros num só sistema, evitando múltiplos fornecedores e plataformas, com a gestão dos seguros feita exclusivamente pela Sabseg. O portfólio de benefícios permite incluir cartão refeição, saúde e bem-estar, infância e educação, formação, transportes, tecnologia, estacionamento e descontos. Cada empresa poderá escolher, de forma autónoma, os benefícios a disponibilizar e os respetivos montantes.

Através da app, os colaboradores podem consultar coberturas, gerir benefícios e submeter pedidos de reembolso, com resposta até 72 horas. A Sabseg também assegurará suporte presencial através da sua rede de escritórios em Portugal.

“Com esta parceria com a Pluxee Portugal, reforçamos a nossa proposta de valor, proporcionando às empresas acesso a uma solução diferenciadora no mercado português, suportada por tecnologia de referência global e pelo acompanhamento da nossa equipa especializada”, explica Carlos Martins, COO e Membro da Comissão Executiva da Sabseg.

Já Mert Cetin, Country Managing Director, Pluxee Portugal refere que “ao combinar as nossas soluções tecnológicas com a experiência da Sabseg no setor segurador, criamos uma proposta de valor integrada, que alia flexibilidade, eficiência fiscal e simplificação da gestão”.

A Pluxee é uma empresa na área dos benefícios para colaboradores que disponibiliza soluções digitais em 29 países, contando com 5.400 colaboradores. Já a Sabseg tem mais de 200 mil clientes particulares e empresariais, com uma equipa de mais de 2.000 colaboradores diretos e parceiros de negócio, possuindo mais de 40 escritórios em Portugal.