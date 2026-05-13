Senado confirma Kevin Warsh para presidente da Reserva Federal

O sucessor de Jerome Powell na liderança da Reserva Federal (Fed) já pode iniciar funções esta sexta-feira. Depois de um processo acidentado, Kevin Warsh acabou esta quarta-feira por ser confirmado pelo Senado norte-americano com 54 votos a favor e 45 contra.

A nomeação de Warsh, 56 anos, esteve “congelada” durante os últimos meses. O senador republicano, Thom Tillis, bloqueou a escolha de Donald Trump enquanto durasse a investigação a Powell aos custos das obras no edifício da Fed. A investigação foi arquivada em abril e só então recomeçou o processo de confirmação do antigo funcionário da Fed.

Antes da luz verde pelo Senado, a câmara alta do Congresso aprovou na segunda-feira a nomeação de Warsh, com 49 a favor e 44 contra.

Warsh vai tomar posse num momento difícil, não só económico – com a inflação nos EUA a acelerar – mas também político, dada a forte e frequente pressão do inquilino da Casa Branca sobre o banco central. O presidente norte-americano publicou muitas mensagens a insultar Powell por ser “lento” (e outros adjetivos depreciativos ) a cortar as taxas de juro.

Warsh irá presidir já a próxima reunião de política monetária agendada para 16 e 17 de junho. O novo presidente da Fed pretende reduzir o número de reuniões anuais, reduzir o balanço da autoridade monetária e escolher um outro indicador de referência para a inflação.

O conselho de governadores é composto por sete membros nomeados pelo Presidente dos EUA e confirmado pelo Senado. A sua função é supervisionar os bancos da Reserva Federal, regular as instituições financeiras e definir a política monetária de modo a promover uma economia estável.

(Notícia atualizada às 20h27)