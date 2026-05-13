Sonae compra lojas de pet care na Noruega e avalia portuguesa ZU em 13,5 milhões

O grupo Sonae comprou 100% da retalhista norueguesa Petco Retail AS para reforçar o negócio de produtos e cuidados para animais de estimação (pet care) nos países nórdicos. A operação foi concretizada através da finlandesa Musti, pela qual há dois anos pagou 700 milhões de euros por uma participação a rondar os 80%.

Segundo as informações recolhidas pelo ECO, a aquisição foi concretizada a 18 de fevereiro por um valor equivalente a 2,3 milhões de euros. Ao portefólio do grupo na Noruega são assim acrescentadas mais três lojas de comida e outros artigos para animais domésticos, que no ano passado faturaram cerca de três milhões de euros.

Líder nos países nórdicos, onde opera com as marcas “Musti ja Mirri” na Finlândia, “Arken Zoo” na Suécia e “Musti” na Noruega, bem como nos países bálticos, onde comprou uma concorrente e opera com a marca “Pet City” na Estónia, Letónia e Lituânia, na reta final do ano passado, a gigante nórdica passou também a estar presente diretamente em Portugal através da rede ZU.

É que o conglomerado da Maia decidiu concentrar os negócios de pet care numa única unidade de negócio comandada pela Musti. Em dezembro acordou com a MC (dona do Continente, entre outras) a aquisição da marca portuguesa de retalho de produtos e cuidados para animais de estimação, que continua a ser liderada por Tobias Azevedo e explorada com a mesma insígnia.

Nesta transação entre partes relacionadas que envolveu as então 65 lojas em Portugal (24 delas com clínica veterinária integrada) e uma equipa com 348 trabalhadores, o preço final de compra ascendeu a 13,5 milhões de euros. A Musti revela no relatório e contas do primeiro trimestre que a última tranche foi liquidada em janeiro, com o filho do chairman Paulo Azevedo e neto de Belmiro de Azevedo a entrar para a equipa de gestão da Musti.

Agora com 68 lojas — abriu três no primeiro trimestre deste ano — e 377 funcionários no país, a ZU já contribuiu com 8,4 milhões de euros para as vendas líquidas do grupo Musti. Totalizaram 138,5 milhões de euros entre janeiro e março deste ano (15,6% acima do montante registado no período homólogo), agora num total de 513 localizações, entre lojas e clínicas veterinárias.

No que toca ao trio de mercados nórdicos, o reforço no início deste ano com a aquisição das lojas da Petco Retail AS ajudou a puxar pelo crescimento na Noruega (25,5%) num trimestre que terminou com 3.966 trabalhadores a nível global e com os prejuízos do grupo Musti a ascenderem a 3,8 milhões de euros, 300 mil acima do mesmo período do ano passado.

Sonae já tem mais de 1.000 lojas no estrangeiro

Depois de um período forte de aquisições no exterior, a Sonae já conta com mais de mil lojas nos mercados internacionais, que representavam perto de 42% do parque de lojas do grupo no final de 2025. A presença internacional gerou vendas de 2,3 mil milhões de euros no ano passado, o equivalente a 20% dos 11,4 mil milhões faturados pelo conglomerado maiato.

No último exercício, o volume de negócios gerado no estrangeiro teve um crescimento de 45% em relação a 2024 — um ano marcado por um investimento recorde de 1,1 mil milhões de euros em compras lá fora — e de 11% no universo comparável de negócios, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo grupo.