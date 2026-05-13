Ataque ao Irão

Direto Teerão afasta qualquer acordo após Trump rejeitar proposta iraniana

  • ECO
  • 7:43

Donald Trump acusa os media que relatam sucessos militares do Irão no conflito contra os EUA como “praticamente traidores” que “incentivam o inimigo”.

Governo iraniano rejeita a possibilidade de alterar as suas propostas para um fim duradouro da guerra, que o presidente norte-americano considerou inúteis, mantendo-se assim o impasse diplomático no Médio Oriente. Sistema de defesa antimíssil Golden Dome de Donald Trump com custo estimado em 1,2 mil milhões de dólares ao longo de 20 anos.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.

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