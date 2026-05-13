Thomas Buberl mantém-se aos comandos da AXA durante mais quatro anos
A AXA renovou o mandato de Thomas Buberl como CEO durante a Assembleia Geral Anual realizada em Paris, com os acionistas a confirmarem a continuidade da liderança até 2030.
Durante a Assembleia Geral Anual da AXA, em Paris, França, os acionistas votaram a favor da renovação do mandato de Thomas Buberl como CEO da seguradora.
Esta segunda recondução mantém Buberl como CEO até ao fim do mandato em 2030. Buberl assumiu pela primeira vez o cargo de CEO da AXA a 1 de setembro de 2016.
“Em nome do Conselho de Administração, estou satisfeito com o forte apoio dos nossos acionistas relativamente à proposta de renovação do mandato de Thomas Buberl. Esta renovação permitirá ao Grupo continuar com a sua estratégia de crescimento e melhorar ainda mais o seu desempenho”, afirmou Antoine Gosset-Grainville, presidente do Conselho de Administração da AXA.
“Ao assumir o meu novo mandato, estou focado em concretizar o nosso plano atual, motivado pelas oportunidades de crescimento rentável que temos pela frente e confiante de que o Grupo está bem posicionado para um sucesso sustentável no futuro”, diz Buberl.
Desta reunião surgiram ainda outras resoluções. Foi renovado o mandato de Ewout Steenbergen como Administrador por quatro anos, o de Rachel Picard como Administradora por três anos, e o de Gérald Harlin por dois anos, enquanto Philomena Colatrella foi nomeada Administradora por um mandato de três anos.
De acordo com o Grupo AXA, têm 156.000 colaboradores, servindo 92 milhões de clientes em 52 países. E, em 2025, as receitas ascenderam aos 115,5 mil milhões de euros.
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