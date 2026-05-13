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Thomas Buberl mantém-se aos comandos da AXA durante mais quatro anos

  • ECO Seguros
  • 17:32

A AXA renovou o mandato de Thomas Buberl como CEO durante a Assembleia Geral Anual realizada em Paris, com os acionistas a confirmarem a continuidade da liderança até 2030.

Durante a Assembleia Geral Anual da AXA, em Paris, França, os acionistas votaram a favor da renovação do mandato de Thomas Buberl como CEO da seguradora.

Thomas Buberl, CEO da AXA. “Ao assumir o meu novo mandato, estou focado em concretizar o nosso plano atual, motivado pelas oportunidades de crescimento rentável”.

Esta segunda recondução mantém Buberl como CEO até ao fim do mandato em 2030. Buberl assumiu pela primeira vez o cargo de CEO da AXA a 1 de setembro de 2016.

“Em nome do Conselho de Administração, estou satisfeito com o forte apoio dos nossos acionistas relativamente à proposta de renovação do mandato de Thomas Buberl. Esta renovação permitirá ao Grupo continuar com a sua estratégia de crescimento e melhorar ainda mais o seu desempenho”, afirmou Antoine Gosset-Grainville, presidente do Conselho de Administração da AXA.

“Ao assumir o meu novo mandato, estou focado em concretizar o nosso plano atual, motivado pelas oportunidades de crescimento rentável que temos pela frente e confiante de que o Grupo está bem posicionado para um sucesso sustentável no futuro”, diz Buberl.

Desta reunião surgiram ainda outras resoluções. Foi renovado o mandato de Ewout Steenbergen como Administrador por quatro anos, o de Rachel Picard como Administradora por três anos, e o de Gérald Harlin por dois anos, enquanto Philomena Colatrella foi nomeada Administradora por um mandato de três anos.

De acordo com o Grupo AXA, têm 156.000 colaboradores, servindo 92 milhões de clientes em 52 países. E, em 2025, as receitas ascenderam aos 115,5 mil milhões de euros.

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