Uber lança serviço com barcos. Portugal está incluído

A Uber vai lançar em meados de junho o Uber Boat, um novo serviço de aluguer de embarcações que estará disponível no Mediterrâneo e também em Portugal. A operação será feita através de uma parceria com a Click&Boat e permitirá reservar barcos diretamente na aplicação da Uber.

O serviço abrangerá 5 países – Portugal, Espanha, Itália, Croácia e França – e 23 cidades costeiras destes países – Split, Dubrovnik, Saint-Tropez, Nice, Maiorca, Barcelona, Annecy, Cannes, Marselha, entre outras. “A ideia: tornar um dia no mar tão fácil de reservar como uma viagem de carro pela cidade”, diz a Click&Boat num comunicado oficial no Linkedin.

“️Pela primeira vez, a navegação de recreio passa a fazer parte da mobilidade quotidiana. Não é necessária carta, nem experiência. Um skipper a bordo, exatamente os mesmos preços que na Click&Boat e os mesmos padrões elevados em todos os barcos. É o atalho perfeito para memórias inesquecíveis na água”, acrescentam.

Com este serviço, apresentado no GO-GET 2026, um evento realizado pela Uber em Nova Iorque, a empresa pretende reforçar a aposta da empresa norte-americana na expansão da aplicação para lá da mobilidade urbana e dos serviços tradicionais de transporte.

A Uber ainda não revelou qual será o tarifário aplicado ao novo serviço nem se os preços em Portugal seguirão a estrutura atual da Click&Boat. Os utilizadores terão acesso às embarcações disponíveis na plataforma de aluguer, e, segundo uma publicação da Uber no Instagram, todos os membros Uber One têm um crédito de 10% em todas as reservas.