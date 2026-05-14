5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira, o INE vai revelar dados da atividade dos transportes e a tecnológica portuguesa Glintt Global vai apresentar os resultados do primeiro trimestre do ano. No CCB, vai ter lugar a primeira conferência anual do eRadar, dedicada à defesa. A marcar o dia está ainda as alegações finais de Musk contra a OpenAI.

Governo aprova proposta de reforma da lei do trabalho

Na reunião desta quinta-feira, o Conselho de Ministros vai aprovar a proposta de reforma da lei do trabalho a submeter ao Parlamento, uma semana depois das negociações em sede de concertação social terem terminado sem acordo. Luís Montenegro defende “uma legislação laboral mais capacitada para criar mais dinâmica económica e no mercado de trabalho, que possa gerar mais valor e [permita] pagar melhores salários”.

INE divulga atividade dos transportes

O Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta esta quinta-feira estimativas rápidas sobre a atividade dos transportes referente a março deste ano. Em fevereiro, os aeroportos nacionais movimentaram 4,5 milhões de passageiros e 19,2 mil toneladas de carga e correio, correspondendo a variações homólogas de +3,3% e +0,6%, respetivamente. Nesse mês desembarcaram, em média, 81,2 mil passageiros por dia, resultado superior aos 78,6 mil registados em fevereiro de 2025, o que representa um crescimento de 3,3%.

Glintt Global apresenta resultados

A tecnológica portuguesa Glintt Global vai apresentar os resultados do primeiro trimestre do ano. Em 2025, a empresa atingiu um lucro de 7,7 milhões de euros, o que representou um crescimento de 53,4% em relação a 2024. O resultado líquido da empresa especializada em software para farmácias e consultoria digital cresceu com a implementação de robôs farmacêuticos e programas digitais para hospitais na Península Ibérica.

Conferência Anual eRadar para discutir desafios e oportunidades da defesa

A Conferência Anual eRadar vai estrear-se esta quinta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e será dedicada ao futuro da defesa, da segurança, do espaço e da aeronáutica em Portugal e na Europa. Ao longo do dia, líderes institucionais, empresas e especialistas vão discutir os desafios e oportunidades da indústria nacional, da cibersegurança, da inteligência artificial e do posicionamento estratégico do país nos setores da defesa, aeronáutica e espaço. Conheça o programa aqui.

Musk contra OpenAI em tribunal

Começam esta quinta-feira as alegações finais no processo de Elon Musk contra a OpenAI. O dono da empresa da Tesla interpôs um processo de 134 mil milhões de dólares contra a OpenAi e acusa os respetivos presidentes Greg Brockman e Sam Altman de terem desviado a start-up de inteligência artificial da sua missão inicial, a saber, a de uma entidade sem fins lucrativos, através da alteração dos seus estatutos, em 2025