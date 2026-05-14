Adrián Larrondo é o novo Diretor Global do Negócio Marítimo da MDS
O Grupo MDS nomeou Adrián Larrondo como Diretor Global do Negócio Marítimo para reforçar a sua estratégia internacional em seguros marítimos e gestão de risco no mercado ibérico e América Latina.
O Grupo MDS escolheu Adrián Larrondo para assumir o cargo de Diretor Global do Negócio Marítimo, que irá conduzir a estratégia desta área para “reforçar a proposta de valor para clientes com operações complexas e transfronteiriças” em mercados estratégicos como Portugal, Espanha e América Latina.
Larrondo tem mais de 30 anos de experiência internacional nos setores marítimo e segurador. Ocupou cargos de liderança em empresas como JLT Insurance Brokers, March JLT e Grupo CSAV, nas áreas de seguros, sinistros e prevenção de perdas, em várias regiões do mundo. Antes de integrar a MDS Group, liderou a sua própria consultora.
A sua nomeação pretende “impulsionar a estratégia de crescimento e especialização, reforçando a capacidade de oferecer soluções avançadas em gestão de risco e seguros marítimos” do grupo, explicam em comunicado.
Álvaro Mengotti, CEO da MDS em Espanha, afirma que “a incorporação de Adrián Larrondo é um passo estratégico no nosso compromisso de consolidar um negócio marítimo global, apoiado por uma equipa internacional de topo. A sua experiência, juntamente com a força e diversidade da equipa que construímos entre a Península Ibérica e a América Latina permite-nos continuar a reforçar a nossa capacidade de acompanhar clientes que operam em ambientes cada vez mais globais e complexos”.
Para além de Larrondo, fazem também parte da equipa: María Ignacia Sáez, Especialista Sénior com experiência na March-Howden, JLT e Grupo SAAM; Manuel Lezama Leguizamón, Diretor de Contas, com experiência prévia na Generali Global Corporate & Commercial, Lloyd’s e mercados especializados; Sergio Llopis, Especialista Sénior com experiência na March-Howden, Hapag-Lloyd e Barbuss, e Santiago Mufarech, Executivo de Contas Júnior, especializado em análise financeira e consultoria operacional.
O Grupo MDS é uma multinacional de corretagem de seguros, resseguros e consultoria de risco, presente em 137 países através da Brokerslink. Em Portugal, é líder de mercado na corretagem de seguros com 47,5 milhões de euros de receitas e é detido a 100% pela britânica Ardonaugh Group. Recentemente, a MDS Portugal comprou a mediadora de seguros do FC Porto, num negócio valorizado em 10 milhões de euros.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Adrián Larrondo é o novo Diretor Global do Negócio Marítimo da MDS
{{ noCommentsLabel }}