Andaluzia, Madrid e País Basco lideram a transformação estrutural da saúde regional em Espanha, segundo o Instituto Coordenadas

A análise da ICGEA analisa políticas regionais relacionadas com a reorganização dos cuidados de saúde, estabilidade profissional, inovação tecnológica, acessibilidade territorial e capacidade de resposta ao aumento sustentado da pressão nos cuidados de saúde enfrentada pelo Sistema Nacional de Saúde, bem como ao avanço da digitalização dos cuidados de saúde.

“A liderança regional em saúde já não é medida apenas pelo volume de despesa ou pelo número de infraestruturas. O que começa a fazer uma verdadeira diferença é a capacidade de reorganizar sistemas complexos, incorporar tecnologia útil e garantir a acessibilidade à saúde de forma sustentável, informada e transparente”, afirma Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente executivo da ICGEA.

Segundo o Grupo de Trabalho do Instituto Coordenadas, as três comunidades consolidaram nos últimos anos modelos de gestão de saúde diferenciados e reconhecíveis, embora adaptados às respetivas realidades económicas, territoriais e demográficas.

A análise coloca a Andaluzia entre os casos mais relevantes de transformação progressiva da saúde dentro do sistema autónomo espanhol, especialmente devido à complexidade derivada do seu tamanho territorial, da sua população fixa e flutuante e da magnitude da sua estrutura de saúde.

A ICGEA destaca que, nos últimos meses, a comunidade andaluza tem promovido uma estratégia baseada no planeamento da saúde, reorganização operacional e digitalização, apoiada por ferramentas como a Estratégia de Saúde Andaluza 2030 (ESA 2030), a expansão de plataformas digitais como Diraya, Salud Responde ou ClicSalud e o reforço dos Cuidados Primários.

A análise destaca ainda o aumento sustentado do investimento em saúde andaluz, que ultrapassa os 16.000 milhões de euros em 2026, bem como as medidas destinadas à estabilização profissional, à incorporação de especialistas e à reorganização das áreas com maiores dificuldades na cobertura de saúde.

“O caso andaluz na Europa é especialmente significativo porque enfrenta o desafio de transformar um dos maiores, mais complexos e exigentes sistemas de saúde pública do continente, passando de uma visão baseada na continuidade institucional, modernização progressiva e adaptação constante a novas necessidades de saúde e sociais”, explica Jesús Sánchez Lambás. “É um processo de mudança estrutural que procura fortalecer a sustentabilidade, a capacidade de resposta e a inovação do sistema sem renunciar aos princípios de coesão, equidade e serviço público que o definem num cenário onde os pacientes e a sociedade andaluza em geral dispõem de informação fiável e de qualidade”.

A análise considera também que a Andaluzia começou a evoluir para um modelo em que a competitividade dos cuidados de saúde já não depende apenas do orçamento, mas também da capacidade organizacional, interoperabilidade e acessibilidade territorial, confiando em gestores e profissionais de saúde altamente qualificados.

Madrid é identificada como o sistema autónomo com maior capacidade de inovação hospitalar, desenvolvimento tecnológico e concentração de atividades de saúde altamente complexas. O estudo destaca especialmente o progresso sustentado das estratégias de saúde digital, a crescente incorporação de ferramentas de inteligência artificial aplicadas tanto à gestão da saúde como aos processos clínicos, bem como uma elevada capacidade cirúrgica e diagnóstica que coloca a região entre os principais marcos europeus.

Destaca também a força do ecossistema biomédico e de investigação de Madrid, articulado em torno de hospitais de referência, centros tecnológicos e redes de investigação em saúde que têm favorecido um ambiente dinâmico para a inovação clínica, transferência de conhecimento e a incorporação precoce de novas tecnologias de saúde.

A isto junta-se a capacidade de Madrid de gerar ambientes colaborativos estáveis entre os setores público e privado, favorecendo sinergias na saúde, desenvolvimento tecnológico e investimento estratégico em infraestruturas e equipamentos altamente complexos.

Segundo a ICGEA, Madrid consolidou nos últimos anos um modelo orientado para a eficiência operacional, excelência nos cuidados de saúde e rapidez diagnóstica, combinado com uma elevada capacidade de atrair talento na área da saúde e investimento tecnológico ligado à transformação do sistema de saúde.

O relatório destaca ainda que a comunidade desenvolveu um dos ecossistemas de saúde mais competitivos e dinâmicos do país, baseado numa notável colaboração institucional, flexibilidade organizacional e cooperação público-privada, fatores que contribuíram para o reforço da inovação, sustentabilidade e resiliência do sistema de saúde de Madrid.

O País Basco é também uma das comunidades mais destacadas devido à força organizacional de Osakidetza, à sua capacidade para o planeamento de saúde a longo prazo e ao elevado nível de sofisticação tecnológica e de cuidados de saúde alcançado nas últimas décadas.

A análise do Instituto Coordenadas coloca o sistema basco como um dos modelos mais coesos e estáveis do panorama da saúde espanhola, graças a uma estratégia contínua baseada na inovação, integração dos cuidados de saúde e qualidade da gestão.

O relatório destaca particularmente a estreita ligação entre a investigação biomédica e a prática clínica, o que tornou possível acelerar a incorporação de avanços em saúde e fortalecer a capacidade de responder a novos desafios epidemiológicos e demográficos.

Destaca também o desenvolvimento de estratégias avançadas para o cuidado de doentes crónicos, a interoperabilidade digital entre os níveis de cuidados e o planeamento sustentado da saúde ao longo do tempo, fatores que favoreceram uma maior continuidade organizacional e coordenação territorial.

Segundo o Grupo de Trabalho, o modelo basco conseguiu consolidar uma combinação particularmente sólida de inovação em saúde, coesão territorial e estabilidade institucional, mantendo ao mesmo tempo elevados padrões de qualidade dos cuidados e uma notável capacidade de adaptação tecnológica.

Esta continuidade estratégica permitiu ao sistema de saúde basco posicionar-se como um dos ambientes mais avançados em gestão clínica, transformação digital e planeamento estrutural dentro da comunidade autónoma europeia.

O ICGEA conclui que o sistema de saúde espanhol está a passar por uma fase de transformação em que certas comunidades autónomas começam a construir modelos diferenciados e competitivos de modernização dos cuidados de saúde, baseados na digitalização, reorganização operacional e adaptação territorial.

“O grande desafio de saúde da próxima década não será apenas aumentar os recursos e investimentos, mas construir sistemas mais flexíveis e interoperáveis, capazes de responder a sociedades cada vez mais envelhecidas e tecnologicamente complexas”, conclui Jesús Sánchez Lambás. A análise considera que a Andaluzia, Madrid e o País Basco representam atualmente as experiências regionais mais relevantes dentro desta evolução estrutural do sistema de saúde espanhol.