Brad Pitt é o novo embaixador global da Trade Republic

A campanha foi integralmente desenvolvida e gerida internamente pela Trade Republic. RTP, SIC, TVI e Sport TV (digital) serão alguns dos meios em que marca estará presente.

A Trade Republic anunciou Brad Pitt como o novo embaixador global da marca, naquela que a plataforma de fintech afirma ser “a maior campanha da história da empresa”. A campanha estreou esta semana em toda a Europa em canais televisivos, plataformas de streaming e canais digitais. Em Portugal, está confirmada a presença na RTP, SIC, TVI e Sport TV — neste caso digital.

A Trade Republic nota que, tal como acontece com outras campanhas da marca, esta campanha foi integralmente desenvolvida e gerida internamente pela empresa, em articulação com a equipa de Brad Pitt, não tendo existido envolvimento de uma agência de meios externa (media buying). Em Portugal, a assessoria de imprensa e promoção da campanha é assegurada pela Central de Informação.

O novo anúncio conta com um conceito “simples”, no qual Brad Pitt entra numa sala preta vazia, olha diretamente para a câmara e não profere uma única palavra. A mensagem do anúncio surge assim através da narração, que aborda três das ofertas da fintech para o público. A campanha termina com uma questão direta aos espectadores: “O que é que o teu banco oferece?”

Em simultâneo com a campanha, a Trade Republic lançou em Portugal uma taxa de juro de 3% para novos clientes e implementou um novo serviço de apoio ao cliente em português, que afirma estar disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, através de telefone e chat.

“Com Brad Pitt enquanto embaixador da marca, um apoio telefónico disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e juros de 3% para novos clientes, estamos a demonstrar que a banca pode, finalmente, ser simples, acessível e concebida para todos“, destacou Christian Hecker, cofundador da Trade Republic, citado em comunicado.

“Com esta campanha, queremos demonstrar, de uma forma simples e transparente, que existe uma alternativa diferente, apresentando uma das melhores taxas de juro atualmente disponíveis no país”, afirma, por sua vez, Pablo López Gil-Albarellos, country manager da Trade Republic para Espanha e Portugal.