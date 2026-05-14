Burberry troca chairman em plena recuperação

William Jackson vai suceder a Gerry Murphy em novembro de 2026. Após um período de quebra, a Burberry voltou ao lucro operacional.

A Burberry anunciou esta quinta-feira, em comunicado, que William Jackson, de 62 anos, foi escolhido para suceder a Gerry Murphy, de 70 anos, na presidência do conselho de administração da empresa britânica. Segundo o Financial Times (acesso pago), a nomeação é conhecida no dia em que a marca britânica de luxo reportou o primeiro lucro operacional em dois anos.

A decisão foi tomada pelo conselho de administração após um processo de procura liderado por Orna NiChionna, administradora independente sénior. William Jackson entra como administrador não executivo a 1 de julho de 2026 e a sua eleição será votada na assembleia geral anual de 15 de julho de 2026. O conselho determinou que Jackson será administrador não executivo independente de acordo com o UK Corporate Governance Code.

Gerry Murphy vai deixar o conselho de administração no dia da apresentação dos resultados intercalares, em novembro de 2026, após nove anos no cargo. William Jackson é fundador e antigo chief executive officer e chairman do fundo Bridgepoint Group Plc, que entrou na bolsa de Londres em 2021.

De acordo com o Financial Times, as receitas da Burberry estão estáveis em termos comparáveis, em 2,4 mil milhões de libras (2, 77 mil milhões de euros), no exercício terminado em março. O grupo registou um lucro operacional de 115 milhões de libras (132,7 milhões de euros), depois de uma perda de 3 milhões de libras (3,4 milhões de euros) no ano anterior.

As ações da Burberry, fundada em 1856 e sediada em Londres, caíram 4% nas primeiras negociações na capital britânica, após a empresa alertar para o impacto da guerra no Irão nas vendas. As vendas comparáveis na região Europa, Médio Oriente, Índia e África recuaram 2% no quarto trimestre.