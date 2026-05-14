Casa Branca autoriza dez empresas chinesas a comprar ‘chips’ da Nvidia

A Casa Branca autorizou dez empresas chinesas a adquirir chips Nvidia H200, um dos modelos para inteligência artificial (IA) mais avançados da marca, avança a Reuters esta quinta-feira.

A lista de empresas autorizadas a adquirir estes processadores inclui gigantes como Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, Lenovo e Foxconn. Segundo a agência noticiosa, cada uma destas entidades pode comprar, diretamente à Nvidia ou a um intermediário, um máximo de 75 mil unidades deste chip.

Porém, de acordo com fontes ouvidas pela agência, ainda não foi registada qualquer entrega, um forte sinal de que a China estará a tentar apostar em tecnologia interna para proteger a sua soberania. Entre as empresas chinesas que se destacam nesta área estão nomes como a Huawei e a DeepSeek.

A notícia da Reuters, que cita fontes familiarizadas com o assunto, coincide com a visita oficial do Presidente dos EUA, Donald Trump, à China, onde já esteve reunido com o homólogo Xi Jinping. As duas potências rivalizam na corrida mundial à IA generativa.

Apesar de não estar previsto inicialmente, a imprensa internacional deu conta de que o CEO da Nvidia faz parte da comitiva de Trump que está de visita à China. Jensen Huang procura recuperar posição num mercado onde já teve 95% de quota.