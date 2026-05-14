Com 700 startups e 20 mil empregos, Porto é polo tecnológico “cada vez mais relevante”

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, defendeu esta quinta-feira que a cidade está a consolidar-se como um “polo europeu cada vez mais relevante” nas áreas da tecnologia e da inovação, sublinhando o crescimento do ecossistema de startups e o crescente reconhecimento internacional da cidade junto de investidores e empresários.

Durante a sessão de abertura da terceira edição da SIM Conference, que decorre até sexta-feira na Alfândega do Porto, o autarca destacou que, em 2025, a área metropolitana do Porto contava com mais de 700 startups identificadas, responsáveis por cerca de 20 mil empregos. Números que considera demonstrativos do dinamismo económico e tecnológico da região.

Pedro Duarte salientou ainda o “momento muito positivo” vivido pela cidade em termos de notoriedade nacional e internacional, apontando o interesse crescente de investidores e líderes empresariais pelo Porto.

Neste contexto, o responsável considerou que a realização da SIM Conference na cidade “faz todo o sentido”, por contribuir para “conceber e acelerar o ecossistema” tecnológico e empresarial que o município pretende continuar a desenvolver.

Já o presidente da Startup Portugal, Alexandre Teixeira dos Santos, sublinhou que a organização está a “crescer com a cidade” e reforçou a ambição de “construir mais no Porto”. A nível geral, o líder da Startup Portugal recordou ainda que Portugal atingiu a marca de 5.091 startups ativas em 2025 que exportam mais de 1,5 mil milhões de euros.

Por fim, Pedro Duarte revelou também que o município está a trabalhar na criação de um novo espaço urbano pensado para reunir empresas, startups, universidades, talento e população, numa lógica de reforço da inovação e da colaboração entre os diferentes agentes do ecossistema.