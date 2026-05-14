Cristiano Ronaldo compra “participação relevante” na LiveModeTV

Futebolista português adquiriu uma participação no canal que já assegurou a transmissão de todos os jogos da Seleção Nacional no Mundial 2026 através do YouTube.

Cristiano Ronaldo continua a expandir o seu portefólio de investimentos, desta vez com a compra de uma participação na LiveModeTV, uma plataforma de streaming de conteúdos desportivos que já garantiu a transmissão gratuita de todos os jogos da Seleção Portuguesa de futebol no Mundial de 2026 através do YouTube.

“Cristiano Ronaldo e a LiveModeTV, empresa que estreia a sua operação em Portugal com transmissão, em direto no YouTube do Campeonato do Mundo 2026, anunciam uma parceria histórica, com o icónico futebolista a juntar-se como sócio estratégico e acionista da empresa que aposta num modelo de distribuição digital para atingir novas gerações de adeptos”, indica um comunicado divulgado esta quinta-feira.

O negócio “combina o alcance digital global e a influência incomparáveis de Cristiano Ronaldo à experiência inovadora da LiveModeTV no desenvolvimento de comunidades digitais centradas no desporto ao vivo, em colaboração com criadores de conteúdos e influenciadores”.

Sem entrar em detalhes, a empresa refere apenas que o jogador português “irá deter uma participação relevante na LiveModeTV, criada recentemente em Portugal e inspirada no modelo inovador de transmissão digital já consolidado no Brasil através da CazéTV”.

Assim, em conjunto, “pretendem ampliar o alcance do desporto, aproximando-se das audiências através do canal de YouTube e das redes sociais da LiveModeTV, de uma forma cada vez mais social, interativa e integrada”. Ronaldo tornou-se no ano passado o primeiro jogador de futebol a alcançar uma fortuna superior a mil milhões de dólares.

“A missão é disponibilizar o desporto a todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora“, sublinhou o jogador português, em declarações à agência Bloomberg, acrescentando que a empresa pretende aumentar o alcance das transmissões desportivas “através de transmissões no YouTube e de conteúdos distribuídos por todas as redes sociais”.

Citado na nota de imprensa, Thiago Tourinho, partner da LiveMode, vê a entrada de Cristiano como investidor e parceiro estratégico como “uma forte validação” do que a empresa já construiu e dos seus planos para o futuro. “Juntos, pretendemos expandir o nosso papel no apoio ao crescimento do ecossistema desportivo internacional, ao lado de parceiros estabelecidos para alargar o acesso e criar novas formas complementares de os fãs experienciarem os desportos de que gostam”, realça.

Recordando que o jogador português, que em fevereiro comprou 25% do clube espanhol Almería e que atualmente defende as cores dos sauditas do Al-Nassr, alcança mais de 1,2 mil milhões de pessoas através do YouTube e das redes sociais, a empresa assume como objetivo “expandir a sua parceria, tanto em Portugal como noutros mercados da Europa e internacionais“.

A operação a nível internacional da LiveModeTV vai arrancar com a transmissão gratuita da final da Liga dos Campeões, em 30 de maio, e continuará depois no Campeonato do Mundo da FIFA de 2026, com a transmissão de 34 jogos em Portugal, incluindo todos os jogos da Seleção Nacional. Além disso, “existirá uma transmissão diária do ‘Jogo do Dia’ no YouTube, direcionada a uma nova geração de adeptos através de um formato acessível e com prioridade digital”.

No Brasil, onde foi fundada a empresa, em 2017, o seu canal principal, a CazéTV, alcançou mais de 60 milhões de espetadores únicos em 90 dias e registou 3,7 milhões de visualizações no ano passado apenas no YouTube. “Onze das dezasseis maiores transmissões ao vivo da história do YouTube ocorreram neste canal, que atualmente é considerado o destino desportivo número um da plataforma a nível mundial”, indica a LiveModeTV no comunicado.