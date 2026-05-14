DBRS espera “crescimento mais moderado” dos lucros da banca nacional este ano

Os bancos portugueses apresentaram resultados sólidos no arranque do ano e, apesar da pressão na margem financeira e da incerteza externa, os lucros vão subir em 2026, mas com um “crescimento mais moderado” em relação aos anos anteriores, antecipa a agência Morningstar DBRS.

Os seis maiores bancos nacionais tiveram lucros de 1,3 mil milhões de euros no primeiro trimestre, o que representa uma subida de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, “embora com resultados individuais mistos”, pois Banco Montepio, Santander Portugal e BPI apresentaram quedas.

Por outro lado, com o ROE médio de 14,7%, abaixo da média de 15,4% do ano passado, o setor registou taxas de rentabilidade dos capitais próprios díspares, entre 5,3% do Montepio e 23,5% do Santander Portugal.

A DBRS explica que os “resultados sólidos” foram suportados por receitas core resilientes, as quais se deveram a “um forte crescimento do crédito” e a “menores perdas e provisões”. Também salienta o facto de a qualidade dos ativos se ter mantido resiliente, “sem evidência de deterioração significativa”.

“Para o futuro, esperamos que os bancos portugueses mantenham uma forte rendibilidade em 2026, embora o crescimento dos lucros deva ser mais moderado do que nos anos anteriores”, acrescentam os analistas da agência financeira.

Ainda assim, embora da visão positiva para a evolução dos resultados este ano, a Morningstar DBRS avisa que poderá haver um aumento do custo do risco, “dada a perspetiva económica global mais fraca”.

Entre os principais riscos a agência inclui a incerteza geopolítica, a volatilidade dos preços da energia e o impacto desfasado que a inflação mais elevada ou as condições económicas mais fracas possam ter nas famílias e nas empresas.

Na opinião da DBRS, porém, os bancos partem para o resto do ano em boa forma, observando-se “uma forte capacidade de gerar lucro, uma liquidez sólida, uma boa qualidade dos ativos e reservas de capital robustas”.