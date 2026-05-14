Fábrica da falida Marbrito em Vila Viçosa vai a leilão por quase 5 milhões de euros

O complexto industrial da Marbrito em Vila Viçosa, que foi uma das empresas de referência na indústria portuguesa de mármores, está em leilão eletrónico até 28 de maio no âmbito do processo de insolvência desta sociedade fundada em 1982.

O estabelecimento comercial inclui um complexo industrial de dois armazéns com uma área total de 36.133 metros quadrados e máquinas e equipamentos para a produção de mármore. A unidade industrial completa, incluindo o imóvel e os equipamentos, tem um valor base total de 4,9 milhões de euros.

Apenas a estrutura industrial vocacionado para a atividade de corte e polimento de mármore de Estremoz, “inserido numa zona industrial consolidada e com excelentes acessos rodoviários”, apresenta um valor base de 3,39 milhões de euros.

Já a totalidade dos bens móveis, que incluem, entre outros equipamentos, blocos de mármore, chapas de mármore polido e linha de polimento automático de chapa, está avaliada em 1,53 milhões de euros, contabiliza a Leilosoc.

Em leilão encontram-se ainda dois terrenos com uma área total de 27.225 metros quadrados com um valor base de 28.300 euros, que a leiloeira diz estarem “localizados numa zona estratégica de Vila Viçosa, com forte potencial de valorização e múltiplas possibilidades de utilização desde investimento a médio/longo prazo e apoio a atividades agrícolas ou logísticas”.

A produção da Marbrito – Indústrias Reunidas de Mármores centrava-se principalmente na chapa serrada, chapa polida, pavimentos, revestimentos, ladrilhos de diversas medidas e espessuras, encomendas especiais ou trabalhos por medida.

Em 2013 foi uma das sete empresas de mármores de Vila Viçosa e de Borba envolvidas num agrupamento complementar de empresas (ACE) denominado “Rose Project ACE” — as outras eram a Marmoz, António Galego e Filhos, Lopes Batanete, RBR Mármores, Marmetal e Margrimar –, vocacionado para a exportação para fazer face à crise e contrariar “a morte óbvia do setor”.