Gestores da RTP com aumentos de 18% em ano de regresso aos prejuízos

Remuneração dos três membros do conselho de administração — Nicolau Santos (presidente), Hugo Figueiredo e Sónia Alegre (vogais) — subiu de 281.431 euros em 2024 para 333.746 euros em 2025.

Os salários do conselho de administração da RTP aumentaram mais de 18% em 2025 face ao ano anterior. Segundo o relatório e contas de 2025 da estação pública, apesar dos prejuízos de 3,97 milhões de euros após 15 anos de lucros, os encargos com os órgãos sociais atingiram o valor mais elevado dos últimos seis anos, ascendendo a 422 mil euros.

A remuneração dos três membros do conselho de administração — Nicolau Santos (presidente), Hugo Figueiredo e Sónia Alegre (vogais) — subiu de 281.431 euros em 2024 para 333.746 euros em 2025, ou seja, mais 52.315 euros no espaço de um ano. O valor é bruto e inclui despesas de representação, mas não contempla outras despesas, como comunicações (total de 978 euros) ou gastos com viaturas (9.897 euros).

Segundo escreve ainda o Correio da Manhã (acesso pago) na edição desta quinta-feira, os órgãos sociais incluem também o conselho fiscal, que custou 56,2 mil euros à RTP, e o revisor oficial de contas, que recebeu 21,9 mil euros.

Contactada, fonte oficial da RTP explicou ao Correio da Manhã que o CA “não foi aumentado em 2022, 2023 e 2024” e que o valor desses três anos foi “incorporado retroativamente” nos salários de 2025. O CM, citando a RTP, diz ainda que “a atualização remuneratória do CA decorre da aplicação do quadro legal aplicável aos gestores públicos”. “O valor de referência é atualizado anualmente para a Administração Pública, e essa atualização repercute-se nas remunerações legalmente indexadas a esse valor”, acrescenta.