Governo já aprovou proposta de reforma da lei do trabalho a enviar ao Parlamento

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros a proposta de reforma da lei do trabalho, que será entregue agora no Parlamento. Sem maioria absoluta, o Executivo terá de encontrar apoio na oposição, tendo o Chega já mostrado abertura para negociar (mediante algumas condições, como a diminuição da idade da reforma).

“O Governo aprovou hoje a reforma da legislação laboral no Conselho de Ministros, sob a forma de proposta de lei, que será presente à Assembleia da República para seguir o processo legislativo”, anunciou a ministra da tutela.

(Notícia em atualização)