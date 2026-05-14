Em atualização Governo já aprovou proposta de reforma da lei do trabalho a enviar ao Parlamento
Mesmo não tendo sido possível um acordo na Concertação Social, Governo vai avançar com reforma da lei do trabalho. Proposta foi aprovado em Conselho de Ministros e segue para o Parlamento.
O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros a proposta de reforma da lei do trabalho, que será entregue agora no Parlamento. Sem maioria absoluta, o Executivo terá de encontrar apoio na oposição, tendo o Chega já mostrado abertura para negociar (mediante algumas condições, como a diminuição da idade da reforma).
“O Governo aprovou hoje a reforma da legislação laboral no Conselho de Ministros, sob a forma de proposta de lei, que será presente à Assembleia da República para seguir o processo legislativo”, anunciou a ministra da tutela.
(Notícia em atualização)
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