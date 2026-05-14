Mudanças na lei laboral

Em atualização Governo já aprovou proposta de reforma da lei do trabalho a enviar ao Parlamento

Mesmo não tendo sido possível um acordo na Concertação Social, Governo vai avançar com reforma da lei do trabalho. Proposta foi aprovado em Conselho de Ministros e segue para o Parlamento.

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros a proposta de reforma da lei do trabalho, que será entregue agora no Parlamento. Sem maioria absoluta, o Executivo terá de encontrar apoio na oposição, tendo o Chega já mostrado abertura para negociar (mediante algumas condições, como a diminuição da idade da reforma).

“O Governo aprovou hoje a reforma da legislação laboral no Conselho de Ministros, sob a forma de proposta de lei, que será presente à Assembleia da República para seguir o processo legislativo”, anunciou a ministra da tutela.

(Notícia em atualização)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo já aprovou proposta de reforma da lei do trabalho a enviar ao Parlamento

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

ERC pediu esclarecimentos à FIFA sobre direitos televisivos

Rafael Correia,

“A FIFA vendeu os direitos à Sport TV e, portanto, mesmo a ERC não tendo autoridade sobre a FIFA, tem autoridade sobre a Sport TV", apontava Pedro Morais Leitão.